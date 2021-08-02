البرهان: نتطلع لعلاقات طبيعية مع الولايات المتحدة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن بلاده تتطلع لإقامة "علاقات طبيعة" مع الولايات المتحدة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

جاء ذلك خلال لقائه مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وعضو مجلس الأمن الوطني الأميركي، سامنثا باور، بمكتبه الأحد، وفق ما ذكر حساب المجلس على تليغرام.

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ودعا البرهان واشنطن إلى تقديم الدعم للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية وإقامة انتخابات نزيهة تعزز مسيرة الديمقراطية بالسودان.

رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

يذكر أنه في 14 ديسمبر 2020، رفعت الولايات المتحدة اسم السودان رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ومنذ عام 1993 كانت واشنطن تضع الخرطوم على قائمتها للدول الراعية للإرهاب، متهمة نظام عمر البشير بأنه كان يوفر المأوى لجماعات متطرفة. وأدى ذلك إلى قطع الاستثمار والمساعدات المالية عن السودان وعزله عن النظام المصرفي العالمي.

أول سفير للسودان في أميركا

يشار إلى أنه في مايو 2020، وافقت الحكومة الأميركية على ترشيح نور الدين ساتي سفيراً لديها ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاماً، وفق وزارة الخارجية السودانية.

كما قالت الخارجية في بيان إنها "تلقت موافقة حكومة الولايات المتحدة على ترشيح نور الدين ساتي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة". وتم تعيين ساتي.

وكانت الولايات المتحدة قد خفضت مستوى العلاقات مع السودان إلى درجة قائم بالأعمال منذ 23 عاماً. وفي عام 1998 طردت واشنطن السفير السوداني لديها وخفضت التمثيل إلى قائم بالأعمال.