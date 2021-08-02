الحرائق مستمرة في تركيا.. وارتفاع عدد القتلى إلى 8

بينما يكافح رجال الإطفاء لليوم الخامس على التوالي ألسنة اللهب التي ما زالت مشتعلة في منتجعات ساحلية، ارتفع عدد قتلى حرائق الغابات التي تستعر في ساحل جنوب تركيا إلى 8 الأحد.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن شخصين لقيا حتفهما الأحد بسبب حرائق الغابات في بلدة ماناوجات جنوب البلاد، مضيفاً أن 10 آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات بالمنطقة، وفق رويترز.

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كما أعلنت السلطات أن أغلب الحرائق التي تخطى عددها المئة في تركيا في الأيام الخمسة الماضية تم احتواؤها.

إخلاء مناطق سكنية وفنادق

من جهته أوضح وزير الزراعة وشؤون الغابات بكر باكدميرلي أن بعض الحرائق التي تسببت في اشتعالها الحرارة الشديدة والرياح لا تزال مستعرة في ماناوجات ومرمريس وبلدة ميلاس، مما دفع السلطات لإخلاء بعض المناطق السكنية والفنادق.

وفي منتجع بودروم الشهير، أظهرت لقطات إجلاء مجموعة من السائحين وعاملين في فنادق باستخدام الزوارق بعد أن انتشرت ألسنة اللهب وملأ الدخان سماء المنطقة. وقال باكدميرلي إن الحريق في المنطقة أصبح تحت السيطرة بحلول صباح الأحد.

إلى ذلك تظهر بيانات وزارة الزراعة وشؤون الغابات أن الجهود لا تزال جارية لإخماد ستة حرائق ما تزال مشتعلة في تركيا الأحد.

إجلاء الآلاف

وتم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم منذ الأربعاء. وشاركت فرق دعم من روسيا وأوكرانيا وإيران وأذربيجان في إخماد النيران بالتعاون مع الفرق المحلية ومتطوعين. وتعهدت الحكومة التركية بإعادة بناء المناطق المدمرة وتعويض المواطنين عن الخسائر الناجمة عن الحرائق.

كما ذكر باكدميرلي أن 13 طائرة على الأقل و45 طائرة هليكوبتر وطائرات مسيرة و828 عربة إطفاء تشارك في جهود إخماد الحرائق.

الاتحاد الأوروبي يساعد

من جهته قال الاتحاد الأوروبي إنه ساعد الأحد في إعداد ثلاث طائرات متخصصة في إخماد الحرائق، واحدة من كرواتيا واثنتان من إسبانيا، بعد أن لجأت تركيا إلى تنشيط برنامج لمواجهة الكوارث كي تطلب المساعدة من الدول الأوروبية الأخرى. وتركيا ليست عضواً بالاتحاد.

وفي اليونان المجاورة، أعلنت السلطات أن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق اندلع في الغابات في غرب البلاد ودمر عدداً من المنازل وتسبب في إصابة 15 شخصاً بمشاكل في التنفس نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

يشار إلى أن درجات الحرارة في البلاد ارتفعت في الأيام الماضية ومن المتوقع أن تبلغ 44 درجة مئوية الاثنين والثلاثاء.