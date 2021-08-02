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إسرائيل.. المحكمة العليا تقبل استئناف أهالي الشيخ جراح

الشرطة الإسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية يوم 7 مايو (فرانس برس)
الشرطة الإسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية يوم 7 مايو (فرانس برس)

إسرائيل.. المحكمة العليا تقبل استئناف أهالي الشيخ جراح

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دبي - العربية.نت

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أفادت قناة (المملكة) الأردنية اليوم الاثنين بأن المحكمة العليا الإسرائيلية قبلت الاستئناف بقضية إخلاء منازل في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

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ونقلت القناة عن مراسلتها القول إن من المقرر عقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل.

وعقدت المحكمة الإسرائيلية العليا، الجهة القضائية الأعلى، اليوم، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من العائلات المهددة بالتهجير القسري في حي الشيخ جراح، بعد مصادقة "المحكمة المركزية" على قرار تهجيرهم.

كانت المحكمة ذاتها، قد قررت الأسبوع الماضي تجميد قرار إخلاء صادر بحق 3 عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، تصريح المحامي سامي إرشدي، الذي قال فيه: إن "المحكمة العليا، وافقت على طلب تقدم به، والمحامي حسني أبوحسين، لتجميد قرار تهجير عائلات (الدجاني، وحماد، والداهودي)، من حي الشيخ جراح، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من مطلع شهر أغسطس الجاري".

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