ميقاتي: مهلة ​تشكيل الحكومة​ اللبنانية ليست مفتوحة

أكد رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي، الاثنين، على أن مهلة ​تشكيل الحكومة​ اللبنانية ليست مفتوحة، مشيراً إلى أنه اتفق مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على الاجتماع مجددا الخميس المقبل، من أجل التهيئة لمؤتمر ​الدول المانحة​ الذي سيعقد الأربعاء.



وفي تصريح من ​قصر بعبدا​، لفت ميقاتي إلى أنه كان يتمنى أن تكون الوتيرة أسرع بالنسبة لتشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن المواطن اللبناني قد ملّ من الكلام عن المحاصصات.

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وعن الحوادث الأمنية التي دارت يوم أمس في ​خلدة​ جنوب بيروت، أعرب ميقاتي عن أسفه تجاهها، متمنياً أن يوضع حل شامل للفلتان الأمني، مشدداً على دور الجيش وقوات الأمن في هذا.

لا أملك عصا سحرية

يشار إلى أن رئيس الوزراء المكلف كان شدد الأسبوع الماضي، على أنه سيعمل على تشكيل حكومة لإنهاء الأوضاع المتردية سياسيا واقتصاديا في لبنان، وتنفيذ المبادرة الفرنسية التي تهدف إلى إنقاذ البلاد من الأزمة المالية.

ولفت إلى ضرورة أن يحصل على ثقة النواب، خصوصا من الناحية الدستورية، آملاً بأن يكون عند حسن ظن كل اللبنانيين.

واعترف الرئيس المكلف بأن لبنان يمر بوضع كارثي، مشيراً إلى أن الحالة صعبة جداً، وأنه لا يملك عصا سحرية لإصلاح الوضع بشكل سريع، مؤكداً أنها مهمة صعبة، إلا أنه لفت إلى تضافر الجهود لإنقاذ الموقف.

إلى ذلك، طلب من الجميع التعاون معه لأن البلد بات على شفا الانهيار، مؤكداً أن الحريق قد يصل إلى كل البيوت، وفق تعبيره.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف، قبل أيام، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة في مهمة صعبة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف مجلس للوزراء يتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وحصل ميقاتي على أغلبية أصوات النواب خلال المشاورات البرلمانية لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة في البلاد، حيث نال 73 صوتاً من أصل 118 نائباً في البرلمان.