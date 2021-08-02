أميركا وبريطانيا: طالبان ارتكبت مجازر بحق المدنيين الأفغان

أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا، الاثنين، أن حركة طالبان ارتكبت مجازر بالمدنيين الأفغان على معبر سبين بولداك الحدودي مع باكستان.

وقالت واشنطن ولندن، إن طالبان قد تكون ارتكبت "جرائم حرب"، واتهمتا الحركة بـ"قتل مدنيين" في بلدة سبين.

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كما كتبت السفارتان في تغريدتين منفصلتين "في سبين بولداك، بقندهار، قتلت طالبان عشرات المدنيين في عمليات قتل ثأرية. عمليات القتل هذه يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، يتعين التحقيق فيها ومساءلة مقاتلي طالبان أو القادة المسؤولين عنها".

وكان 46 جنديا أفغانيا فروا الأسبوع الماضي إلى باكستان بعد أن فقدوا السيطرة على مواقع عسكرية على الحدود في أعقاب تقدم مقاتلي الحركة المتشددة، وفقا لما أفاد به الجيش الباكستاني.

وأشار الجيش الباكستاني في بيان إلى أن قائد جيش أفغانستان طلب السماح لهم باللجوء عند معبر شيترال الحدودي في الشمال.

كما أضاف أن الجنود حصلوا على مرور آمن إلى باكستان بعد موافقة السلطات الأفغانية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس". ولم يرد مسؤولون أفغان على طلب التعليق.

يذكر أن طالبان شنّت هجوماً شاملاً على القوات الأفغانية أوائل مايو الماضي، مستغلة بدء انسحاب القوات الأجنبيّة الذي من المقرّر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس.

وقد زعمت الحركة سيطرتها على بعض المناطق الريفيّة، خصوصاً في شمال أفغانستان وغربها، إلا أن الحكومة نفت صحة هذه المعلومات.

وأكدت واشنطن أنها ستواصل شن ضربات جوية لدعم القوات الأفغانية في مواجهة الهجمات.