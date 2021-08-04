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قائد الجيش البريطاني: إيران ارتكبت خطأ كبيراً وعلينا الرد

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علم بريطانيا

قائد الجيش البريطاني: إيران ارتكبت خطأ كبيراً وعلينا الرد

تتولى المملكة المتحدة زمام المبادرة في الرد الدولي على إيران ومن المقرر أن تثير القضية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة

متابع الغاء المتابعة

بندر الدوشي - واشنطن 

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قال قائد القوات المسلحة البريطانية إن على المملكة المتحدة الرد على إيران لردعها عن تنفيذ المزيد من الهجمات في منطقة الخليج.

وقال الجنرال نيك كارتر لبرنامج "تودي" على إذاعة بي بي سي 4: "ما نحتاج إلى القيام به بشكل أساسي، هو الرد على إيران لسلوكها المتهور للغاية".

وتابع "لقد ارتكبوا خطأً كبيراً في الهجوم الذي قاموا به ضد سفينة ميرسر ستريت الأسبوع الماضي لأنه بالطبع أدى ذلك إلى تدويل الحالة في الخليج إلى حد كبير."

وأضاف: "في النهاية علينا أن نعيد الردع لأن مثل هذا السلوك هو الذي يؤدي إلى التصعيد ، ويمكن أن يؤدي ذلك بسهولة إلى سوء التقدير وسيكون ذلك كارثيًا جدًا لجميع شعوب الخليج والمجتمع الدولي".

وكان كارتر يشير إلى هجوم إيراني يشتبه أنه بطائرة مسيرة على ناقلة النفط ميرسر ستريت يوم الخميس الماضي أسفر عن مقتل حارس أمن بريطاني وقبطان السفينة الروماني.

وتتولى المملكة المتحدة زمام المبادرة في الرد الدولي على إيران ومن المقرر أن تثير القضية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة.

وجاءت تصريحات الجنرال كارتر في الوقت الذي اتُهم فيه خاطفون إيرانيون باحتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان يوم الثلاثاء قبل مغادرتهم الناقلة صباح الأربعاء ، بحسب ما أفادت البحرية البريطانية.

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