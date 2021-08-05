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هنية يصل طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني

اسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية

هنية يصل طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني

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دبي - العربية.نت

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وصل وفد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية إلى طهران، اليوم الخميس، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني، حيث سيؤدي إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية، اليوم أمام مجلس الشورى، في مراسم تنصيب رسمية.

هنية يشكر إيران على تقديم السلاح إلى حماس في غزة العرب والعالم غزة و حماس هنية يشكر إيران على تقديم السلاح إلى حماس في غزة

وكان إسماعيل هنية قد قدم الشكر لإيران في مايو الماضي، على تقديم السلاح إلى حماس في غزة في حربها الأخيرة مع إسرائيل، التي انتهت بإعلان هدنة لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، تم تنفيذه بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بين الطرفين منذ 2014، حيث أوقع عدداً كبيراً من القتلى بينهم عشرات الأطفال، غالبيتهم فلسطينيون، ودمّر البنية التحتية لقطاع غزة والتي ستحتاج لمئات الملايين من الدولارات لإعادة الإعمار.

كما وجه رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن الأوضاع في غزة، وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس.

خامنئي وهنية
خامنئي وهنية

يذكر أن مسؤول إيراني أكد في وقت سابق، أن طهران تقدم ملايين الدولارات لحركة حماس كل شهر، مؤكداً أن لدى إيران مشاريع في المنطقة يخصص دخلها لتمويل الحركة الفلسطينية، وفق ما نقلت رويترز. وكشف عن أن حماس لديها 3 مصانع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ في غزة.

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