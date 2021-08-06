.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إسرائيل: ننصح حزب الله والجيش وحكومة لبنان ألا يختبرونا

غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس

إسرائيل: ننصح حزب الله والجيش وحكومة لبنان ألا يختبرونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعدما اعترفت ميليشيا حزب الله اليوم الجمعة، بإطلاق أكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة، "ننصح حزب الله والجيش وحكومة لبنان ألا يختبرونا".

وأضاف في تصريح تلفزيوني للقناة 12، أن الوضع في لبنان مريع، و"يمكننا جعله أسوأ".

قواتها تتأهب على حدود لبنان.. إسرائيل: مستعدون لأي عمليات عسكرية العرب والعالم قواتها تتأهب على حدود لبنان.. إسرائيل: مستعدون لأي عمليات عسكرية

كما أكد أنه سيقابلون التهدئة بالتهدئة، مؤكدا أن لا مصلحة لتل أبيب في لبنان. وتابع "لن نسمح لحزب الله بالعبث معنا وهم يعلمون ذلك".

وفي السياق، بحث وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره الأميركي الوضع في لبنان، وشدد غانتس على وجوب يجب اتخاذ إجراءات لوقف أنشطة إيران الخبيثة.

وكان الجيش الإسرائيلي، أكد في وقت سابق اليوم، استعداد قواته لأي عمليات عسكرية يتطلبها الوضع الحالي.

دروع بشرية

وقال "لن نقبل المساس بسيادتنا وأمننا، لن نتهاون مع أي عدوان على المدنيين الإسرائيليين".

كما شدد المتحدث باسمه، على أن حزب الله يستخدم اللبنانيين كدروع بشرية لعملياته الإرهابية.

واعترفت ميليشيا حزب الله اليوم الجمعة، بإطلاق أكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل، زاعمة بأن هذه العملية هي رد على غارات سابقة لتل أبيب.

في المقابل، نفّذ الطيران الإسرائيلي طلعات جوية لاستهداف مواقع إطلاق الصواريخ في الجنوب.

بدورها، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، الجمعة، أن الوضع خطير للغاية، مطالبة الجميع بوقف فوري لإطلاق النار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه! بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه!
هكذا أثّرت قيود كورونا على نظر أطفالنا.. دراسة تكشف هكذا أثّرت قيود كورونا على نظر أطفالنا.. دراسة تكشف
الأكثر قراءة
أثارت ضجة بمصر.. أثارت ضجة بمصر.. "فتاة الفستان": هددوني بالرسوب ونفذوا
صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع
8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها 8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها
سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله
رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس
برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي
قبل أن تذهب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
اكتشف المزيد