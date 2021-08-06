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بريطانيا: قلقون من تزايد إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل

دخان يتصاعد من على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان في أعقاب تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود (رويترز)

بريطانيا: قلقون من تزايد إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل

جيمس كليفرلي يدعو إلى خفض التصعيد فوراً

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دبي - العربية.نت

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عبّر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي عن قلق بلاده إزاء تزايد إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل في الآونة الأخيرة.

وأضاف كليفرلي على "تويتر" الجمعة، أن الهجمات تعرض حياة المدنيين في كل من لبنان وإسرائيل للخطر، داعياً إلى خفض التصعيد فوراً.

يشار إلى أنه في وقت سابق الجمعة، أطلق حزب الله أكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل، حيث زعمت الميليشيا بأن هذه العملية هي رد على غارات سابقة لتل أبيب.

في المقابل، نفذ الطيران الإسرائيلي طلعات جوية وقصف مصادر إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان.

"لا تختبرونا"

ونصح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة، حزب الله والجيش وحكومة لبنان ألا يختبروا تل أبيب. وقال في تصريح لوسائل إعلام إسرائيلية، إن الوضع في لبنان مريع، و"يمكننا جعله أسوأ".

كما أكد غانتس أن إسرائيل ستقابل التهدئة بالتهدئة، لافتاً إلى أن لا مصلحة لتل أبيب في لبنان. إلا أنه شدد قائلاً: "لن نسمح لحزب الله بالعبث معنا وهم يعلمون ذلك".

جنود إسرائيليون يقفون على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان (رويترز)

"لا نرغب في التصعيد.. ولكن"

من جهته أكد الجيش الإسرائيلي الجمعة أن تل أبيب لا ترغب في التصعيد على الحدود مع لبنان ولكنها "مستعدة" لذلك.

وقال المتحدث باسم الجيش أمنون شيفلر لصحافيين: "لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك"، مضيفاً: "سنعمل ما هو مطلوب".

جنود إسرائيليون يقفون على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان (رويترز)

كما أوضح شيفلر أن 19 صاروخاً أطلقت على إسرائيل من لبنان، ولم يعلن أن عن وقوع إصابات. ومن هذه المقذوفات سقطت 3 في لبنان وعبرت 16 قذيفة الحدود، اعترض نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي 10 منها.

شكوى ضد إسرائيل

في المقابل أرسلت وزيرة الخارجية اللبنانية زينة عكر الجمعة برقية إلى بعثة بلادها لدى الأمم المتحدة للتقدم بشكوى ضد إسرائيل لإدانة القصف على لبنان.

يذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي كان أعلن الخميس تنفيذ أولى غاراته الجوية منذ سنوات على لبنان، قائلاً إنه استهدف مواقع إطلاق صواريخ بعد إطلاق نار من جنوب لبنان على شمال إسرائيل.

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