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حزب الله يعترف بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

عناصر من حزب الله (أسوشييتد برس)
عناصر من ميليشيا حزب الله (أسوشييتد برس)

حزب الله يعترف بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

الميليشيا زعمت أن الصواريخ جاءت رداً على غارات سابقة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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اعترفت ميليشيا حزب الله اليوم الجمعة، بإطلاق أكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل، زاعمة بأن هذه العملية هي رد على غارات سابقة لتل أبيب.

إسرائيل ترد على صواريخ أطلقها حزب الله من جنوب لبنان العرب والعالم إسرائيل ترد على صواريخ أطلقها حزب الله من جنوب لبنان

بدوره، رد الجيش الإسرائيلي على الصواريخ بقصف مواقع في جنوب لبنان، معلناً أنه لن يترك أي هجمات دون عقاب.

في غضون ذلك، بدأ وزير الدفاع الإسرائيلي مشاورات أمنية بشأن التصعيد على الحدود مع لبنان.

كما أعلن أنه تم تفعيل الإنذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان بعد اعتراض الصواريخ.

من جهتها، أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن هناك حركة نزوح لأهالي بعض القرى الحدودية اللبنانية بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأكدت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان، عملية إطلاق صواريخ من مرتفعات جبل الشيخ على إسرائيل.

وأضافت أن هناك تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي في حاصبيا والعرقوب.

كما أوضحت أن القبة الحديدية في إسرائيل اعترضت 10 صواريخ أطلقت عليها.

غارات سابقة

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن فجر الخميس، بأن طائرات حربية شنت غارات داخل الأراضي اللبنانية على مناطق إطلاق قذائف صاروخية، بالإضافة إلى بنية تحتية تستخدم لنشاطات إرهابية، بحسب نص البيان.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على المناطق التي أطلقت منها، القذائف الصاروخية من لبنان نحو إسرائيل.

كما أغارت الطائرات الحربية على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقًا قذائف صاروخية.

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