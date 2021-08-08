.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أزمة اقتصادية ونقص غذاء.. زعيم كوريا الشمالية يستغيث

North Korean leader Kim Jong Un speaks during the fourth-day sitting of the 3rd Plenary Meeting of 8th Central Committee of the Workers' Party of Korea in Pyongyang, North Korea in this image released June 18, 2021 by the country's Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT.
زعيم كوريا الشمالية

أزمة اقتصادية ونقص غذاء.. زعيم كوريا الشمالية يستغيث

كيم يونغ أون يدعو إلى حملة إغاثة في المناطق المتضررة من الأمطار

متابع الغاء المتابعة

سيول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون حشد الجيش للقيام بعمليات إغاثة في المناطق التي اجتاحتها أمطار غزيرة في الآونة الأخيرة في خضم مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية ونقص في الغذاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، أن اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم عقدت اجتماعا لفرعها في إقليم ساوث هامجيونغ بشرق كوريا الشمالية لمناقشة الأضرار والتعافي من هطول الأمطار.

وقالت الوكالة إن كيم لم يحضر الاجتماع لكن مسؤولي الحزب نقلوا رسالته بأنه يتعين على الجيش بدء حملة إغاثة وتوفير الإمدادات اللازمة في المنطقة.

كدمة وضمادة.. رأس زعيم كوريا الشمالية يثير الحيرة! الأخيرة كوريا الشمالية كدمة وضمادة.. رأس زعيم كوريا الشمالية يثير الحيرة!
قلق في كوريا الشمالية على صحة الزعيم كيم الأخبار في دقيقتين قلق في كوريا الشمالية على صحة الزعيم كيم

ولم تحدد وكالة الأنباء الكورية حجم الأضرار الناجمة عن الأمطار، لكنها قالت إن اللجنة العسكرية بحثت اتخاذ إجراءات طارئة لإعادة بناء المناطق المنكوبة وتحقيق الاستقرار في حياة الناس ومنع انتشار فيروس كورونا وتقليل إصابات المحاصيل.

وعُقد الاجتماع وسط مخاوف من حدوث أزمة في اقتصاد منعزل تلاحقه بالفعل عقوبات دولية تهدف إلى كبح برامج بيونغ يانغ النووية.

وقال كيم في يونيو إن البلاد تواجه وضعا غذائيا صعبا، مشيرا إلى جائحة فيروس كورونا والأعاصير في العام الماضي. وقال البنك المركزي الكوري الجنوبي في الآونة الأخيرة إن اقتصاد كوريا الشمالية شهد أكبر انكماش له منذ 23 عاما في عام 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه! شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه!
احذر.. 9 أطعمة ومشروبات شائعة يمكن أن تسبب آلاماً بالمعدة احذر.. 9 أطعمة ومشروبات شائعة يمكن أن تسبب آلاماً بالمعدة
الأكثر قراءة
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
جريمة جريمة "فتاة العمل الخيري" في مصر.. مفاجأة غير متوقعة!
فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة
بحزن ومرارة.. إيمي سمير غانم تعلق على رحيل والديها بحزن ومرارة.. إيمي سمير غانم تعلق على رحيل والديها
احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك! احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك!
بمشهد الموت.. هكذا ودعت دلال عبدالعزيز جمهورها! بمشهد الموت.. هكذا ودعت دلال عبدالعزيز جمهورها!
قبل أن تذهب
لهيب الحرائق يحول أبرد بقعة في العالم بروسيا إلى أسخن منطقة
لهيب الحرائق يحول أبرد بقعة في العالم بروسيا إلى أسخن منطقة
اكتشف المزيد