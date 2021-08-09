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تركيا: السيطرة على كافة حرائق الغابات في البلاد عدا موقعين

حرائق تركيا
من حرائق تركيا

تركيا: السيطرة على كافة حرائق الغابات في البلاد عدا موقعين

لم تحدد الوكالة الرسمية عبر حسابها على تويتر هذين الموقعين

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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قالت وكالة أنباء الأناضول اليوم الاثنين، إن وزير الزراعة والغابات التركي أعلن السيطرة على كافة حرائق الغابات في البلاد باستثناء موقعين.

ولم تحدد الوكالة الرسمية عبر حسابها على تويتر هذين الموقعين.

وتلتهم النيران الغابات في تركيا منذ أيام مما أسفر عن سقوط قتلى، لتواجه البلاد أسوأ أزمة حرائق منذ سنوات.

وتم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم منذ الأربعاء. وشاركت فرق دعم من روسيا وأوكرانيا وإيران وأذربيجان في إخماد النيران بالتعاون مع الفرق المحلية ومتطوعين.

وتعهدت الحكومة التركية بإعادة بناء المناطق المدمرة وتعويض المواطنين عن الخسائر الناجمة عن الحرائق.

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ووافقت أنقرة على تلقي المساعدة في إطفاء النيران من روسيا وإيران وأوكرانيا وأذربيجان ودولٍ أخرى، وهو أمر عرّض حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده أردوغان، لانتقادات قاسية من خصومه وأيضاً من بعض أنصاره خاصة وأن معدات إطفاء الحرائق لم تكن كافية لدى السلطات التركية.

ومع كل أزمةٍ تشهدها تركيا، تطفو قضايا الفساد على السطح، فبعد الحرائق التي تستمر منذ أسابيع في مناطقٍ مختلفة من البلاد، كشف برلمانيون ينتمون لأحزابٍ معارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المديرية العامة للغابات أنفقت 2% فقط خلال الربع الأول من العام الجاري، من الميزانية المخصصة لها سنوياً لمواجهة الحرائق، وسط علامات استفهامٍ حول اختفاء ما تبقى منها.

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