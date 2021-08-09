.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حركة طالبان تقتل مدير محطة إذاعية وتخطف صحفياً

Afghan security forces stand near an armoured vehicle during ongoing fighting between Afghan security forces and Taliban fighters in the Busharan area on the outskirts of Lashkar Gah, the capital city of Helmand province May 5, 2021. American warplanes were backing Afghan forces against a major Taliban offensive in the south of the country even as the US military pressed on with a troop withdrawal, officials said on May 5. Fierce fighting has erupted in Helmand province since the weekend, when the US military formally began withdrawing its remaining troops.
الأمن الأفغاني خلال معارك مع طالبان في محيط لشكركاه
أفغانستان وطالبان

حركة طالبان تقتل مدير محطة إذاعية وتخطف صحفياً

كان ائتلاف من المؤسسات الإخبارية الأفغانية بعث برسالة إلى بايدن يحثه فيها على منح تأشيرات هجرة خاصة للصحفيين الأفغان ومساعديهم

متابع الغاء المتابعة

كابول – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قتل مسلحون يشتبه أنهم من مقاتلي حركة طالبان مدير محطة إذاعية في كابول واختطفوا صحفياً في إقليم هلمند الجنوبي، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة طويلة في الهجمات التي تستهدف العاملين في حقل الإعلام بأفغانستان، حسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولين حكوميين اليوم الاثنين.

وأطلق المسلحون النار على توفان عمر، مدير محطة "باكتيا غاج" وأحد العاملين في منظمة "إن. أيه. آي" الحقوقية التي تدعم استقلال وسائل الإعلام في أفغانستان، في العاصمة أمس الأحد.

جندي أفغاني في موقع تفجير بكابول الاسبوع الماضي
جندي أفغاني في موقع تفجير بكابول الاسبوع الماضي

وقال رئيس المنظمة الحقوقية مجيب خلوتجار إن "عمر كان ليبرالياً"، بينما ذكر مسؤولون في كابول أنهم يشتبهون بأن طالبان وراء الهجوم.

وفي الشهر الماضي قال تقرير للمنظمة الحقوقية إن ما لا يقل عن 30 صحفياً وإعلامياً قتلوا أو جرحوا أو تعرضوا للخطف على أيدي جماعات متطرفة في أفغانستان هذا العام.

أفغانستان.. طالبان تتمدد وتطلق سراح السجناء في "تخار" العرب والعالم أفغانستان وطالبان أفغانستان.. طالبان تتمدد وتطلق سراح السجناء في "تخار"

وفي إقليم هلمند الجنوبي، قال مسؤولون إن مسلحين من طالبان خطفوا الصحفي المحلي نعمة الله همت من بيته في لشكركاه عاصمة الإقليم أمس الأحد.

من جهته، قال متحدث باسم طالبان لوكالة "رويترز" إنه ليس لديه معلومات عن أي من الحادثين.

وكان ائتلاف من المؤسسات الإخبارية الأفغانية بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن وقيادات مجلس النواب الأميركي يحثهم فيها على منح تأشيرات هجرة خاصة للصحفيين الأفغان ومساعديهم.

وخلال العطلة الأسبوعية سيطرت طالبان على ثلاث مدن شمالية وهددت بالاستيلاء على مدن أخرى، تصعيداً لهجومها على قوات الحكومة الأفغانية في أعقاب إعلان واشنطن أنها ستسحب قواتها من البلاد بنهاية الشهر الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك
شاهد.. شاهد.. "العربية.نت" داخل مركز تبرع بالبلازما في مصر
الأكثر قراءة
شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه! شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه!
الصحة العالمية تحذر: البشرية الآن في خطر حقيقي الصحة العالمية تحذر: البشرية الآن في خطر حقيقي
تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: "لا تنس نفسك!"
ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً
العربية.نت تفتح ملف العربية.نت تفتح ملف "المخدر الرقمي".. كيف يتم اصطياد الشباب؟
شاهد ورطة تركية بأعلى المستويات لتهريب 1.3 طن كوكايين شاهد ورطة تركية بأعلى المستويات لتهريب 1.3 طن كوكايين
قبل أن تذهب
إسرائيل تتحضر لرد ملغوم على إيران بعد رسائل تنصيب رئيسي
إسرائيل تتحضر لرد ملغوم على إيران بعد رسائل تنصيب رئيسي
اكتشف المزيد