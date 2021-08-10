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إثيوبيا تلغي وقف النار في تيغراي.. وتأمر الجيش بالتحرك

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عناصر من ميليشيات الامهارة التي تقاتل إلى جانب الجيش الإثيوبي (أرشيفية- فرانس برس9
عناصر من ميليشيات الأمهرة التي تقاتل إلى جانب الجيش الإثيوبي (أرشيفية- فرانس برس)

إثيوبيا تلغي وقف النار في تيغراي.. وتأمر الجيش بالتحرك

رئيس وزراء إثيوبيا يحض المواطنين على الانضمام إلى القوات المسلحة وسط الحرب الجارية

دبي - العربية.نت

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ألغت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، قرارها السابق بوقف النار في إقليم تيغراي وأمرت الجيش بالتحرك.

إلى هذا، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، "جميع الإثيوبيين المؤهلين والبالغين" للانضمام إلى القوات المسلحة في وقت امتد النزاع الجاري في تيغراي منذ تسعة أشهر إلى منطقتين في شمال البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

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وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان "حان الوقت لجميع الإثيوبيين المؤهلين والبالغين للانضمام إلى قوات الدفاع والقوات الخاصة والميليشيات، وإظهار وطنيتهم"، وذلك بعدما أعلن قبل أقل من شهرين وقف إطلاق نار من طرف واحد.

قوات إثيوبية للإطاحة بجبهة تحرير تيغراي

ويشهد شمال إثيوبيا نزاعًا منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعدما أرسل آبي أحمد قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم والذي هيمن على الساحة السياسية الوطنية مدى ثلاثة عقود قبل تسلّم آبي السلطة في 2018.

وكانت الخطوة ردا على هجمات نفّذتها الجبهة ضد معسكرات للجيش، بحسب آبي.

تيغراي
تيغراي

وبعدما أعلن آبي النصر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إثر السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي، اتّخذت الحرب منعطفا مفاجئا في حزيران/يونيو عندما استعادت قوات موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي ميكيلي وانسحب منه القسم الأكبر من القوات الإثيوبية.

وقف النار من جانب واحد

كما أعلن بعدها وقف إطلاق نار من جانب واحد برره رسميا باعتبارات إنسانية، وانسحاب الجنود الإثيوبيين، واصلت جبهة تحرير شعب تيغراي هجومها شرقا باتّجاه عفر وجنوبا باتّجاه أمهرة.

إلا أن الجبهة تؤكد أنها لا تريد السيطرة على أراض في أمهرة أو عفر، بل تريد تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة ومنع القوات الحكومية من حشد صفوفها من جديد.

نازحون من تيغراي (رويترز)
نازحون من تيغراي (رويترز)

مجاعة

وأسفرت تسعة أشهر من النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح عشرات الآلاف، فيما يسود المنطقة وضع إنساني كارثي.

وحذرت الأمم المتحدة بأن نحو 400 ألف شخص في تيغراي "يعانون من المجاعة".

كما أفاد المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد الاثنين أن خطر مجاعة يهدد المدنيين في عفر وأمهرة بسبب النزاع، في بيان أكّد فيه أن 300 ألف شخص في هاتين المنطقتين يواجهون "حالات طوارئ" غذائية.

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