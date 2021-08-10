مدعي عام الجنائية الدولية بالخرطوم.. وملف دارفور على الطاولة

وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان والوفد المرافق له إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء الاثنين، حيث سيناقش مع مسؤولي الحكومة تعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور، إلى اللقاء بالدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني

ويضم الوفد كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا، وفق وكالة الأنباء السودانية.

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كما سيلتقي أسد خان الدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

الانضمام إلى نظام روما الأساسي

يذكر أن مجلس الوزراء السوداني، كان وافق الثلاثاء الماضي على مشروع قانون يتيح للسودان الانضمام إلى المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

ويعدّ قرار الحكومة بالانضمام إلى نظام روما الأساسي خطوة إلى الأمام في المحاكمة التي طال انتظارها للمشتبه بهم المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية في صراع دارفور، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير.

إلا أن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء. ولم تعرض الحكومة إطاراً زمنياً للتصديق.

مقتل 300 ألف

يذكر أن الصراع في دارفور اندلع عندما شن متمردون من المنطقة العرقية الإفريقية جنوب الصحراء تمرداً عام 2003 ضد نظام الخرطوم.

وردت حكومة البشير حينها بحملة قصف جوي ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمين بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي. وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وشرد 2.7 مليون من منازلهم، وفق أسوشييتد برس.

إلى ذلك اتهمت المحكمة الجنائية الدولية عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وبدأ الادعاء السوداني العام الماضي تحقيقاته في صراع دارفور.