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المخابرات الأميركية: كابل ستقع بقبضة طالبان خلال 3 أشهر

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طالبان
عنصر من طالبان

المخابرات الأميركية: كابل ستقع بقبضة طالبان خلال 3 أشهر

دبي - العربية.نت

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رجح مسؤول في المخابرات الأميركية لوكالة رويترز أن طالبان ستعزل العاصمة الأفغانية كابل خلال شهر والسيطرة عليها خلال 3 أشهر.

في الأثناء، ذكر مسؤول أفغاني وتقارير إعلامية محلية أن الرئيس الأفغاني أشرف غني أطاح برئيس أركان الجيش، وسط تقدم لطالبان في أنحاء البلاد.

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الإطاحة برئيس الأركان

وقال مسؤول بوزارة الدفاع إن الجنرال هبة الله علي زاي حل محل الجنرال والي أحمد زاي في رئاسة أركان الجيش الأفغاني. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأن التغييرات لم تعلن على الملأ بعد.

كانت وسائل إعلام محلية قد أوردت على نطاق واسع قرار غني. وعلى مدار أيام، لم يرد مسؤولو الحكومة الأفغانية على طلبات متكررة للتعقيب.

غني في مزار شريف

ومع تقدم طالبان زار الرئيس الأفغاني، مدينة مزار شريف في شمال البلاد لتقديم الدعم لقواته، وطالب بمنع حركة طالبان من السيطرة عليها.

أشرف غني
أشرف غني

وتفقد غني الوضع الأمني العام في المنطقة الشمالية، ومن المرتقب أن يجري محادثات مع الرجل القوي في مزار شريف عطا محمد نور بشأن الدفاع عن المدينة.

السيطرة على 9 عواصم

كان نائب أفغاني أفاد وكالة "فرانس برس" الأربعاء، بأن حركة طالبان استولت على مدينة فايزاباد في شمال أفغانستان، وهي تاسع عاصمة ولاية يسيطر عليها المتمردون المتطرفون في أقل من أسبوع.

وباتت طالبان التي تحقق تقدّما بوتيرة متسارعة منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية، تسيطر على عواصم تسع ولايات من أصل 34 تضمّها أفغانستان، بينها سبع من عواصم الولايات التسع في الشمال.

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