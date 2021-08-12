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النيران تحاصر البحر المتوسط.. وموجة الحر تفاقم الحرائق

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خريطة تظهر جزءاً من الحرائق في حوض البحر المتوسط

النيران تحاصر البحر المتوسط.. وموجة الحر تفاقم الحرائق

ساهمت الأمطار في تحسن الوضع في اليونان، بينما تستمر الحرائق في الجزائر حيث تساعد طوافات أجنبية في إخماد النيران

دبي – العربية.نت

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يشهد حوض البحر الأبيض المتوسط حرائق مدمرة، خصوصاً في اليونان والجزائر، حيث تستعر النيران منذ أيام وتفاقمها موجة من الحرارة غير المسبوقة.

وأظهر موقع "فيرمز" التابع للناسا والمعني بتتبع الحرائق حول العالم كيف حاصرت النيران البحر المتوسط، كما اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد المطلة عليه.

وفي الجزائر تستمر جهود إخماد النيران التي اجتاحت شمال البلاد منذ أربعة أيام، بمؤازرة طائرات من الخارج. وقد أودت الحرائق في الجزائر، التي يذكيها ارتفاع درجات الحرارة، بأرواح 69 شخصاً.

من الحرائق في الجزائر
من الحرائق في الجزائر

وفي تونس، أفاد الدفاع المدني الخميس بأن ارتفاع درجات الحرارة أذكى اندلاع حوالي 30 حريقاً في مناطق جبلية متفرقة في شمال وغرب ووسط تونس، حيث تم إجلاء العديد من العائلات.

واندلع منذ الاثنين 28 حريقاً في تونس، ولا يزال 8 منها نشطة حتى الخميس في مناطق جبلية من محافظة جندوبة، في شمال غربي البلاد، لكن غالبية الحرائق تحت السيطرة.

من حرائق تونس
من حرائق تونس

وبينما لا تزال تركيا تتعافى من حرائق ضخمة أودت بحياة ثمانية أشخاص في منطقة الجنوب السياحية، تسببت أمطار غزيرة بفيضانات في شمال البلاد.

في اليونان، ساهمت الأمطار التي هطلت الأربعاء والخميس على مناطق أتت عليها الحرائق في اليونان في "تحسين الوضع" وفقاً لرئيس بلدية بيلوبونيز، حيث لا يزال المئات من عناصر الإطفاء والسكان يحاولون دون هوادة إخماد النيران.

وبعد أكثر من أسبوعين على اندلاع الحرائق العنيفة التي دمرت حوالي 100 ألف هكتار في عدة أجزاء من اليونان وتسببت في مقتل 3 أشخاص، أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مجددا عن أسفه "لكارثة بيئية هائلة".

من حرائق اليونان
من حرائق اليونان
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في إيطاليا، كافح عناصر الإطفاء ليل الأربعاء-الخميس أكثر من 500 حريق ناتجة عن القيظ، كما تستعر حرائق غابات في مناطق متفرقة من فرنسا.

من جهتها، حذرت إسبانيا والبرتغال من إمكانية حصول مثل هذه الكوارث في أراضيها بسبب موجة الحر الحالية.

وتعزى درجات الحرارة المرتفعة هذه التي تفوق بكثير المعدلات الموسمية، بجزء كبير إلى وصول كتلة من الهواء الشديد الحرارة من شمال إفريقيا إلى جنوب أوروبا.

من حرائق تركيا
  • من حرائق تركيا
  • من حرائق إيطاليا
2 صور
من حرائق تركيا
من حرائق تركيا
من حرائق إيطاليا
من حرائق إيطاليا
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