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ارتفاع حصيلة قتلى السيول في شمال تركيا إلى 27

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السيول في شمال تركيا
السيول في شمال تركيا

ارتفاع حصيلة قتلى السيول في شمال تركيا إلى 27

بينما أعلنت السلطات أن حرائق الغابات التي استعرت في أقاليم الساحل الجنوبي على مدى أسبوعين أصبحت تحت السيطرة

إسطنبول _ رويترز

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ذكرت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا، اليوم الجمعة، أن السيول التي اجتاحت بلدات في منطقة البحر الأسود بشمال البلاد أسفرت عن مقتل 27 شخصا، في ثاني كارثة طبيعية تواجهها تركيا هذا الشهر.

وأحدثت السيول حالة من الفوضى في الأقاليم الشمالية، بينما أعلنت السلطات أن حرائق الغابات التي استعرت في أقاليم الساحل الجنوبي على مدى أسبوعين أصبحت تحت السيطرة.

السيول في شمال تركيا
السيول في شمال تركيا

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث، إن 25 شخصا توفوا بسبب السيول في قسطموني، في حين توفي اثنان في سينوب.

واستمر البحث عن شخص مفقود في إقليم بارتين.

جاءت السيول وكذلك الحرائق التي أودت بحياة ثمانية وأتت على عشرات الآلاف من الأفدنة في الأحراش والغابات، في نفس الأسبوع الذي حذرت خلاله لجنة معنية بالمناخ تابعة للأمم المتحدة من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يقترب بقوة من الخروج عن نطاق السيطرة ومن أن موجات الطقس بالغة السوء ستزداد حدة.

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وأعلنت إدارة الطوارئ أنه تم إجلاء أكثر من 1700 شخص من المناطق المتضررة بمساعدة طائرات هليكوبتر وقوارب.

وأنزلت طائرات الهليكوبتر أفرادا من حرس السواحل على أسطح المنازل لإنقاذ العالقين، في حين تدفقت المياه بالشوارع حسب ما ظهر في لقطات نشرتها وزارة الداخلية.

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