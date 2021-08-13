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اليمن.. خسائر بشرية ومادية للحوثيين في جبهتي رحبة والخنجر

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Fighters loyal to Yemen's Saudi-backed government mans a position near the frontline facing Iran-backed Huthi rebels in the country's northeastern province of Marib, on May 13, 2021.
الجيش في جبهات القتال في مأرب (أرشيفية)
اليمن والحوثي

اليمن.. خسائر بشرية ومادية للحوثيين في جبهتي رحبة والخنجر

قوات الجيش والمقاومة الشعبية استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال الجوف، واستهدفتها

العربية.نت - أوسان سالم 

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تكبّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية جنوب غربي محافظة مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني بأن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجوماً لميليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة وأجبرتها على التراجع والفرار بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات الميليشيا الحوثية على امتداد مسرح العمليات القتالية وألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما دمّر طيران التحالف تعزيزات حوثية في محيط الجبهة ذاتها.

عناصر من الجيش اليمني في مأرب (أشيفية)
عناصر من الجيش اليمني في مأرب (أشيفية)

إلى ذلك، قُتل وأصيب العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الخميس، بنيران قوات الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال محافظة الجوف.

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ونقل موقع الجيش اليمني عن العميد هادي شلفط قوله إن قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا، كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال المحافظة، واستهدفتها.

وأوضح شلفط أن المجموعة الحوثية وقعت في فخ الكمين الذي نصبه لها أبطال الجيش، وتكبّدت عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر في العتاد.

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية كان لها دور بارز في المعارك حيث استهدفت تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

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