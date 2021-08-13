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اليونان تعلن سيطرة فرق الإطفاء على الحرائق

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Burnt hillsides are seen following a wildfire near the village of Pefki on the island of Evia, Greece, August 12, 2021. Picture taken with a drone. REUTERS/Alkis Konstantinidis
مساحات حرجية دمرتها الحرائق في اليونان

اليونان تعلن سيطرة فرق الإطفاء على الحرائق

بفضل هطول أمطار في عدة مناطق وانخفاض درجات الحرارة تم السيطرة على الحرائق حيث لم تعد هناك جبهة نشطة رئيسية بل جيوب متناثرة

دبي – العربية.نت

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تمكنت فرق الإطفاء اليونانية من "السيطرة" على الحرائق، التي دمرت منذ نهاية يوليو أكثر من 100 ألف هكتار، وفق ما أكد متحدث باسمها اليوم جمعة لوكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث: "منذ أمس (الخميس) لم تعد هناك جبهة نشطة رئيسية بل جيوب متناثرة"، بفضل هطول أمطار في مناطق عدّة وانخفاض درجات الحرارة.

من حرائق الأسبوع الماضي في اليونان
من حرائق الأسبوع الماضي في اليونان

وما زالت فرق الإطفاء المنتشرة بالمئات، مع التعزيزات الأجنبية، في حالة تأهب لمواجهة مخاطر عودة النيران في جزيرة إيفيا الأشد تضرراً من الحرائق، وفي منطقة أركاديا في شبه جزيرة بيلوبونيز، وفق المصدر ذاته.

ومن المتوقع أن تهب رياح شديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من شأنها أن تسرّع انتشار حرائق محتملة.

مساحات حرجية دمرتها الحرائق في اليونان
مساحات حرجية دمرتها الحرائق في اليونان
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وأتت النيران منذ 27 يوليو على مئات المنازل ومؤسسات صغيرة في جزيرة إيفيا، على بعد مئتي كيلومتر شمال شرقي أثينا، واجتاحت كذلك جزءاً من بيلوبونيز وضواحي أثينا الكبرى.

وخلّفت الحرائق التي اندلعت منذ مطلع أغسطس، جراء درجات حرارة مرتفعة، أضراراً بيئية كبرى.

وتحدّث رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن كارثة بيئية غير مسبوقة ربطها بشكل مباشر بالتغير المناخي.

مساحات حرجية دمرتها الحرائق في اليونان
مساحات حرجية دمرتها الحرائق في اليونان
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