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لبنان.. دياب يرفض دعوة عون لعقد اجتماع لبحث أزمة المحروقات

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Lebanon's President Michel Aoun meets with Lebanon's caretaker Prime Minister Hassan Diab at the presidential palace in Baabda, Lebanon April 26, 2021. Dalati Nohra/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
لقاء سابق بين حسان دياب وميشال عون (أرشيفية)
لبنان

لبنان.. دياب يرفض دعوة عون لعقد اجتماع لبحث أزمة المحروقات

رئيس الجمهورية دعا مجلس الوزراء للانعقاد بصورة استثنائية لدرس تداعيات أزمة الوقود.. ورئيس الوزراء أكد أن مثل هذه الجلسة تعتبر خرقاً للدستور

دبي – العربية.نت

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رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، اليوم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لعقد اجتماع وزاري خاص لبحث أزمة الوقود في البلاد.

وقال دياب في بيان إن الاجتماع يخرج عن الواجبات الدستورية لحكومة تصريف الأعمال.

طابور أمام إحدى المحطات اليوم في بيروت
طابور أمام إحدى المحطات اليوم في بيروت

وقال المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء: "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب/أغسطس 2020، والتزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".

وفي وقت سابق من اليوم كانت الرئاسة اللبنانية قد أفادت بأن عون دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى لمعالجة التداعيات "الخطيرة" لأزمة عدم توافر المشتقات النفطية بأنواعها في السوق المحلية.

وأوضحت الرئاسة أن الدعوة لعقد الاجتماع "بالاتفاق مع رئيس الوزراء" تأتي استنادا إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور.

ونقلت الرئاسة عن عون قوله إن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مصرّ على موقفه برفع الدعم عن المحروقات رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية.

طابور أمام إحدى المحطات اليوم في بيروت
طابور أمام إحدى المحطات اليوم في بيروت
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وقال عون إن "المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق الدستور".

وأضاف أن "تصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى".

ووسط فقدان المحروقات على أنواع في الأسواق اللبنانية، أعلن المصرف المركزي الأربعاء توقفه كلياً عن دعم استيراد الوقود، وقال إنه سيشرع بدءاً من الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق.

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