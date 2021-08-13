مقتل شخص في تبادل إطلاق نار مع الشرطة البريطانية

سارعت الشرطة البريطانية، الخميس، الى إعلان أن عملية إطلاق النار في منطقة بليموث ليست ارهابية، وقالت إن القاتل المشتبه به قضى في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

واسفرت حادثة اطلاق النار عن إصابة عدد من سكان المدينة الساحلية. وشوهدت فرق الأمن وسيارات الإسعاف في موقع الحادثة.

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الشرطة بادرت الي توضيح طبيعة الجريمة ونفي ارتباطها بالإرهاب دون ان تعلن عن عدد الوفيات والجرحى، مع تردد أنباء غير مؤكدة تتحدث عن سقوط 5 قتلى، فيما قال رئيس حزب العمل البريطاني إنه ينتظر تأكيد عدد الاصابات في الهجوم.

ووفق بيانات أولية تم إطلاق النار على منفذ الهجوم من قبل الشرطة.

وأكد جوني ميرسر عضو البرلمان عن بليموث، مور فيو، على تويتر أنه لا علاقة للحادثة بالإرهاب، ونفى ان يكون المشتبه به المتورط هاربا.

وتقع منطقة بليموث جنوب غرب بريطانيا، وبها قاعدة بحرية كبيرة، وتبعد نحو 5 ساعات عن العاصمة لندن.