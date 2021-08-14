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بوتين: الكوارث الطبيعية هذا العام غير مسبوقة على الإطلاق

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Russian President Vladimir Putin takes part in a video link in Moscow, Russia, December 27, 2016. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY/File Photo
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
التغير المناخي

بوتين: الكوارث الطبيعية هذا العام غير مسبوقة على الإطلاق

إجلاء أكثر من 1500 شخص جنوبي روسيا بعد هطول أمطار غزيرة

دبي - العربية.نت، وكالات

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه، السبت، أمام الكوارث الطبيعية ذات النطاق "غير المسبوق" هذا العام في روسيا التي تشهد حرائق غابات مدمرة في سيبيريا وفيضانات في الجنوب.

وقال بوتين في اجتماع حكومي بثه التلفزيون "إن حجم وطبيعة الكوارث الطبيعية في بعض المناطق غير مسبوق على الإطلاق"، داعياً إلى معالجة القضايا البيئية بطريقة "عميقة ومنهجية".

إجلاء الآلاف جنوب روسيا بسبب الأمطار

وغمرت أمطار غزيرة مناطق واسعة في جنوب روسيا، ما أدى إلى إجلاء أكثر من 1500 شخص، حسبما قال مسؤولون يوم السبت.

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وقالت السلطات في منطقة كراسنودار، إن الفيضانات غمرت أكثر من 1400 منزل في أعقاب عواصف وأمطار غزيرة اجتاحت المنطقة هذا الأسبوع. بقي حوالي 108000 من سكان 11 تجمعا سكنيا بدون كهرباء.

وقال مقر الطوارئ الإقليمي، إنه تم إجلاء 1531 شخصا. وكانت مدينة أنابا الساحلية المطلة على البحر الأسود من بين الأكثر تضررًا.

وحذر مسؤولو الطوارئ من أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة ليومين آخرين.

وعبر البحر الأسود إلى الجنوب، تعرضت تركيا لأمطار غزيرة وفيضانات هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل 44 شخصًا على الأقل وفقدان آخرين.

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