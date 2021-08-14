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على غرار حماس.. شبكة أنفاق لحزب الله بجنوب لبنان

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حزب الله

على غرار حماس.. شبكة أنفاق لحزب الله بجنوب لبنان

تقرير إسرائيلي يكشف النقاب عن شبكة أنفاق أنشأتها ميليشيا حزب الله لربط بيروت والبقاع بالجنوب

دبي - قناة العربية

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قال تقرير نشره مركز "ألما" ALMA الإسرائيلي إن ميليشيا حزب الله أنشأت شبكة أنفاق تربط بيروت والبقاع بجنوب لبنان.

شبكة أنفاق حزب الله نقلا عن مركز "ألما" الإسرائيلي
شبكة أنفاق حزب الله نقلا عن مركز "ألما" الإسرائيلي

التقرير الذي حمل عنوان "أرض الأنفاق" أضاف أن ميليشيا حزب الله بدأت في مشروع شبكة الأنفاق بعد حرب 2006، بمساعدة من الإيرانيين وشركة كورية شمالية.

وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن مشروع أنفاق ميليشيا حزب الله هو أكبر بكثير من أنفاق حركة حماس بقطاع غزة، حيث يبلغ طول الشبكة مئات الكيلو مترات، من بينها نفق بطول 45 كيلو متراً بين البقاع وصيدا.

التقرير أضاف أن شبكة الأنفاق التابعة لميليشيا حزب الله عريضة وواسعة بشكل يسمح لها بنقل مركبات ذات دفع رباعي ومعداتها ومقاتليها.

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واعتبر التقرير الإسرائيلي أن نقل المركبات عبر هذه الأنفاق، يسمح لعناصر ميليشيا حزب الله بالمناورة من مكان إلى آخر لتعزيز مواقعها الدفاعية أو لتنفيذ هجوم في مكان آمن ومحمي وبطريقة غير مرئية.

كما أشار التقرير إلى أن أنفاق ميليشيا حزب الله تتضمن، غرف قيادة وتحكم، ومستودعات أسلحة وإمدادات، وعيادات ميدانية، بالإضافة لممرات مخصصة لإطلاق الصواريخ والقذائف المدفعية بجميع أنواعها عبر منافذ مخفية ومموهة تُفتح خلال فترة الإطلاق.

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