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موقع سويدي: سفارة تركيا بروما تتجسس على معارضين لأردوغان

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(أسوشييتد برس)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان وحزبه

موقع سويدي: سفارة تركيا بروما تتجسس على معارضين لأردوغان

قوائم بأسماء معارضين أتراك في الخارج أرسلتها الخارجية التركية للسلطات المختصة لملاحقتهم

دبي - قناة العربية

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حصل موقع "نورديك مونيتور "NORDIC MONITOR السويدي المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، على وثائق كشفت أن السفارة التركية في العاصمة الإيطالية روما تجسست على مواطنين أتراك بالبلاد، وأرسلت قائمة بشأنهم إلى أنقرة، وهو ما أسفر عن بدء إجراءات قضائية ضدهم بتهمة "العضوية بجماعة إرهابية".

من اسطنبول
من اسطنبول

الوثائق كشفت أن الرئيس رجب طيب أردوغان يلاحق معارضيه في الخارج، مجددا قوائم بأسماء معارضين أتراك في الخارج أرسلتها الخارجية التركية إلى السلطات المختصة لملاحقتهم.

وقال موقع "نورديك مونيتور": "حصلنا على وثائق تظهر استخدام أنقرة لبعثتها الدبلوماسية في روما للتجسس على معارضين لأردوغان".

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ففي 2018، فتح المدعي العام التركي تحقيقات بشأن 16 تركيا في الخارج مدرجين بملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك، والتهمة "العضوية بجماعة إرهابية".

وأضاف الموقع أن هناك "أنشطة تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية في كل من سويسرا وألمانيا واليونان وبلجيكا والهند وكولومبيا لجمع معلومات عن الأتراك ضمن حملة تجسس".

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