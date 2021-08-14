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22 قتيلاً على الأقل في هجوم بوسط نيجيريا

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نيجيريا - شرطة
عناصر من الشرطة النيجيرية - أرشيفية
إرهاب

22 قتيلاً على الأقل في هجوم بوسط نيجيريا

الشرطة: مجموعة من المهاجمين يشتبه في أنهم شباب إيريغوي هاجموا قافلة تضم خمس حافلات كانت تقل حجاجاً

أبوجا (نيجيريا) - فرانس برس

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قُتل 22 شخصا على الأقل، السبت، في هجوم استهدف قافلة حجاج في ولاية الهضبة بوسط نيجيريا، وفق ما ذكرت الشرطة.

ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ أعوام، نزاعات بين رعاة ومزارعين على المياه والأراضي.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوبا أوغابا، إن "مجموعة من المهاجمين يشتبه في أنهم من شباب إيريغوي"، "هاجموا قافلة تضم خمس حافلات كانت تقل حجاجا" مما أدى إلى "مقتل 22 شخصا وإصابة 14 آخرين". في المقابل، تم إنقاذ 21 شخصا، وفق المصدر نفسه.

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من جهته، تحدث ممثل للسلطات في الولاية عن سقوط 25 قتيلا بعدما عاد الجرحى في المستشفى.

بدوره، أشار ممثل محلي لنقابة تمثل الرعاة إلى أنه "تم تجهيز 25 جثة لمواراتها"، موضحا أن "مقاتلي ميليشيا ايريغوي شنوا هجومهم مستخدمين الهراوات والسكاكين والحجارة لقتل" الضحايا.

وندد حاكم ولاية الهضبة سيمون لالونغ بالهجوم، مؤكدا أنه تم "تعزيز الأمن في المنطقة"، بحسب بيان للمتحدث باسمه.

وأكدت الشرطة توقيف ستة مشتبه بهم وعودة الهدوء إلى المنطقة.

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