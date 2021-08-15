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أردوغان: نريد للاستقرار أن يتحقق في أفغانستان

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رجب طيب أردوغان (أرشيفية من رويترز)

أردوغان: نريد للاستقرار أن يتحقق في أفغانستان

الرئيس التركي قال إن موجة من المهاجرين الأفغان تتجه إلى دول الجوار ومن الممكن أن يصلوا إلى بلاده

دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن موجة من المهاجرين الأفغان تتجه إلى دول الجوار ومن الممكن أن يصلوا إلى بلاده.

وقال أردوغان بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية: "نريد للاستقرار أن يتحقق في أفغانستان وسوف نبذل كل الجهود لتحقيق ذلك".

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دخول كابول

يذكر أنه في وقت سابق الأحد، أكد مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية أن مقاتلي حركة طالبان دخلوا العاصمة كابول.

وقال لرويترز إن طالبان تتقدم "من جميع الجهات" لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

إلى ذلك لم ترد تقارير عن قتال. وأوضح المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان أن الحركة تجري محادثات مع الحكومة من أجل تسليم كابول سلمياً.

أفراد أمن أفغان في كابول يوم 15 أغسطس (أسوشيتد برس)
أفراد أمن أفغان في كابول يوم 15 أغسطس (أسوشيتد برس)

كما جاء في بيان الحركة أن "مقاتلي طالبان في وضع الاستعداد على جميع مداخل كابول لحين الاتفاق على انتقال السلطة سلمياً وبشكل مرض".

في المقابل لم يصدر الرئيس أشرف غني تعليقاً على الوضع حتى الآن.

السيطرة على جلال آباد

وفي وقت سابق الأحد، سيطرت طالبان على مدينة جلال آباد الشرقية مما منحها السيطرة على أحد الطرق السريعة الرئيسية في أفغانستان. وسيطر مقاتلو الحركة أيضاً على معبر تورخم الحدودي القريب مع باكستان ليصبح بذلك مطار كابول هو السبيل الوحيد للخروج من أفغانستان ولا يزال في قبضة الحكومة.

عناصر من طالبان (فرانس برس)
عناصر من طالبان (فرانس برس)

كما تأتي السيطرة على جلال آباد بعد سيطرة طالبان على مدينة مزار الشريف الشمالية في ساعة متأخرة من مساء السبت دون مقاومة تذكر.

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