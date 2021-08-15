الناتو: التوصل لحل سياسي في أفغانستان أمر ملح

اعتبر حلف شمال الأطلسي الأحد أن التوصل إلى حل سياسي للنزاع في أفغانستان "ملح اليوم أكثر من أي وقت مضى"، وذلك مع دخول مقاتلي طالبان العاصمة كابول.

وقال مسؤول في الحلف لوكالة فرانس برس: "ندعم جهود الأفغان لإيجاد حل سياسي للنزاع، وهو أمر ملح اليوم أكثر من أي وقت مضى".

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دخول كابول

يذكر أنه في وقت سابق الأحد، أكد مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية أن مقاتلي حركة طالبان دخلوا العاصمة كابول.

وقال لرويترز إن طالبان تتقدم "من جميع الجهات" لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

إلى ذلك لم ترد تقارير عن قتال. وأوضح المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان أن الحركة تجري محادثات مع الحكومة من أجل تسليم كابول سلمياً.

أنباء عن تخلي غني عن السلطة

كما جاء في بيان الحركة أن "مقاتلي طالبان في وضع الاستعداد على جميع مداخل كابول لحين الاتفاق على انتقال السلطة سلمياً وبشكل مرض".

في المقابل لم يصدر الرئيس أشرف غني تعليقاً على الوضع حتى الآن. وأفادت مصادر "العربية" بأن وفداً من طالبان بدأ مفاوضات داخل القصر الرئاسي بكابل، مشيرة إلى ورود أنباء عن تخلي غني عن السلطة وتشكيل حكومة مؤقتة.

السيطرة على جلال آباد

وفي وقت سابق الأحد، سيطرت طالبان على مدينة جلال آباد الشرقية مما منحها السيطرة على أحد الطرق السريعة الرئيسية في أفغانستان. وسيطر مقاتلو الحركة أيضاً على معبر تورخم الحدودي القريب مع باكستان ليصبح بذلك مطار كابول هو السبيل الوحيد للخروج من أفغانستان ولا يزال في قبضة الحكومة.

كما تأتي السيطرة على جلال آباد بعد سيطرة طالبان على مدينة مزار الشريف الشمالية في ساعة متأخرة من مساء السبت دون مقاومة تذكر.