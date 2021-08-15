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برلمان إيران: نأمل عدم حدوث موجة نزوح من أفغانستان

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نازحون أفغان (رويترز)
نازحون أفغان (رويترز)

برلمان إيران: نأمل عدم حدوث موجة نزوح من أفغانستان

دبي – العربية.نت

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دعت لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، إلى إجراء حوار أفغاني – أفغاني على ضوء التطورات الأخيرة.

وأوضحت اللجنة أنها تأمل عدم حدوث موجة نزوح من أفغانستان، خصوصاً بعد سيطرة طالبان على مدن رئيسية واقترابها من دخول العاصمة كابل، وسط حالة من الذعر والخوف بين السكان.

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وأدت سيطرة طالبان يوم الثلاثاء، على مدينتي فراح، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه في غرب أفغانستان، وبل خمري عاصمة ولاية بغلان في شمال البلاد، إلى نزوح جماعي للمدنيين.

العاصمة كابل
العاصمة كابل

نزوح نحو كابل

كما توافد الآلاف إلى العاصمة كابل بعد سيطرة طالبان على مدنهم، خوفاً من تعرضهم للقتل والاضطهاد من قبل عناصر الحركة.

يأتي ذلك، فيما أكد مسؤول أفغاني، اليوم الأحد، أن طالبان تسيطر على كافة المعابر الحدودية للبلاد، مؤكداً أن مطار كابل هو المخرج الوحيد الباقي تحت سيطرة قوات الحكومة.

يذكر أن الأمم المتحدة دعت جيران أفغانستان إلى إبقاء الحدود مفتوحة للاجئين الفارين من البلاد، الذين يزيدون حدة كارثة نزوح يعانيها البلد بالفعل.

كذلك، حذرت من أن أفغانستان على شفا أزمة إنسانية كبيرة أخرى.

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