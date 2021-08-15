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خوفاً من سيطرة طالبان.. الأفغان يسحبون أموالهم من بنوك كابل

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من أمام البنوك في كابل

خوفاً من سيطرة طالبان.. الأفغان يسحبون أموالهم من بنوك كابل

دبي - العربية.نت

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مع إعلان وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، أن حركة طالبان بدأت الدخول إلى العاصمة كابل من جميع الاتجاهات، اندفع أهالي العاصمة لسحب أموالهم من البنوك خوفا عليها.

الداخلية الأفغانية: طالبان بدأت دخول كابل العرب والعالم الداخلية الأفغانية: طالبان بدأت دخول كابل

وأظهرت فيديوهات من قلب كابل، اصطفاف العشرات من الأفغانيين أمام محلات الصرافة في انتظار دورهم لسحب ودائعهم، فيما أظهرت مقاطع أخرى إغلاق البنوك أبوابها أمام العملاء في بعض أجزاء من العاصمة الأفغانية بسبب نقص السيولة النقدية اللازمة لسحب أرصدتهم.

من جانبها، وجهت حركة طالبان رسائل طمأنة للبنوك ومؤسسات الدولة بمواصلة العمل كالمعتاد، ودعت المدنيين الأفغان إلى عدم مغادرة منازلهم بدافع الخوف.

يأتي ذلك فيما أكد مسؤول أفغاني، اليوم الأحد، أن طالبان تسيطر الآن على كافة المعابر الحدودية للبلاد، مؤكدا أن مطار كابل هو المخرج الوحيد الباقي تحت سيطرة قوات الحكومة.

في المقابل، أعلنت حركة طالبان في بيان، عدم نيتها دخول العاصمة بالقوة.

من جانبه، تعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني السبت "إعادة تعبئة" القوات الحكومية، فيما تواصل طالبان تقدمها باتجاه مشارف كابل، حيث يُبدي سكان مخاوفهم مما قد تحمله الأيام المقبلة.

بايدن يحذر

بدوره، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، رفع عديد القوات الأميركية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان إلى 5 آلاف عنصر.

وحذر بايدن حركة طالبان الزاحفة إلى كابل من عرقلة هذه المهمة، متوعداً إياها بـ"رد عسكري أميركي سريع وقوي" إذا ما هاجمت مصالح أميركية.

يذكر أن مقاتلي طالبان سيطروا، مساء السبت، على مزار شريف، آخر كبرى مدن الشمال الأفغاني التي كانت لا تزال تسيطر عليها الحكومة.

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