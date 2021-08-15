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طالبان: سنتسلم كابل رسمياً.. وقوات أمن العاصمة فرت

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مقاتلو حركة طالبان في أفغانستان يستعملون مدرعة تابعة للقوات الأفغانية - فرانس برس
عناصر من حركة طالبان (فرانس برس)

طالبان: سنتسلم كابل رسمياً.. وقوات أمن العاصمة فرت

هذه التطورات جاءت بعد دخول مقاتلي الحركة العاصمة ومغادرة الرئيس الأفغاني إلى طاجيكستان

دبي - العربية.نت

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بعد دخول مقاتلي طالبان العاصمة الأفغانية ومغادرة الرئيس أشرف غني إلى طاجيكستان، أعلن قيادي في الحركة، الأحد، أن طالبان ستتسلم رسمياً إدارة كابل خلال ساعات، مضيفا أن قوات الأمن فرت من كابل وأمن العاصمة على المحك.

إلى هذا، أمرت الحركة مقاتليها بدخول كابل بدعوى "منع عمليات النهب".

وفي وقت سابق الأحد، ذكر مسؤول كبير بوزارة الداخلية الأفغانية، أن غني غادر كابل إلى طاجيكستان.

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كما طلبت رويترز من مكتب الرئيس التعليق، فقال: "لا يمكننا الإفصاح عن أي شيء بخصوص تحركات غني لأسباب أمنية".

في غضون ذلك، أوضح ممثل لطالبان أن الحركة تتحقق من مكان وجود غني.

دخول العاصمة

يذكر أن مسؤولاً في وزارة الداخلية الأفغانية كان أعلن في وقت سابق الأحد، أن مقاتلي طالبان دخلوا كابل.

وقال لرويترز إن طالبان تتقدم "من جميع الجهات" لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

يشار إلى أنه لم ترد تقارير عن قتال. وأوضح المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان حينها، أن الحركة تجري محادثات مع الحكومة من أجل تسليم كابل سلمياً.

عناصر من طالبان (فرانس برس)
عناصر من طالبان (فرانس برس)

السيطرة على مدينة ومعبر

إلى ذلك سيطرت طالبان الأحد على مدينة جلال آباد الشرقية مما منحها السيطرة على أحد الطرق السريعة الرئيسية في أفغانستان. وسيطر مقاتلو الحركة أيضاً على معبر تورخم الحدودي القريب مع باكستان ليصبح بذلك مطار كابل هو السبيل الوحيد للخروج من أفغانستان ولا يزال في قبضة الحكومة.

عناصر من طالبان (فرانس برس)
عناصر من طالبان (فرانس برس)

وتأتي السيطرة على جلال آباد بعد سيطرة طالبان على مدينة مزار الشريف الشمالية في ساعة متأخرة من مساء السبت دون مقاومة تذكر.

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