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رئيس المصالحة الأفغانية: أشرف غني غادر وترك الفوضى وراءه

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أشرف غني
أشرف غني الرئيس الأفغاني

رئيس المصالحة الأفغانية: أشرف غني غادر وترك الفوضى وراءه

دبي - العربية.نت

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مع تأكيد مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني لبلاده، أكد رئيس لجنة المصالحة الأفغانية، ونائب الرئيس السابق عبدالله عبدالله، أن الرئيس الأفغاني غادر وترك الفوضى وراءه، وقال "أشرف غني بات رئيس أفغانستان السابق".

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وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، "ندعو طالبان لإجراء محادثات قبل دخول كابل".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أن تسليم السلطة في العاصمة كابل سيتم قريبا، بينما أفادت مصادر "العربية" أن عملية نقل السلطة ستتم خلال ساعات.

انتقال سلمي للسلطة

وأكد وزير الداخلية الأفغاني عبد الستار ميرزا كوال الأحد، أن "انتقالاً سلمياً للسلطة إلى حكومة انتقالية" سيجري في أفغانستان، حيث بات مقاتلو طالبان على وشك الاستيلاء الكامل على السلطة في البلاد.

طالبان
طالبان

وصرّح ميرزا كوال في رسالة عبر مقطع فيديو أنه "لا ينبغي على الأفغان أن يقلقوا. لن يحصل هجوم على مدينة (كابل). وسيجري انتقال سلمي للسلطة إلى حكومة انتقالية".

وقال ثلاثة مسؤولين أفغان لوكالة أسوشيتد برس، إن عناصر طالبان دخلوا مناطق كالاكان وقراباغ وباغمان في العاصمة. وتعهد المسلحون في وقت لاحق بعدم الاستيلاء على كابل "بالقوة" على الرغم من سماع دوي إطلاق نار متقطع في العاصمة.

كما أضافت طالبان "لن تتضرر حياة وممتلكات وكرامة أي شخص، ولن تتعرض أرواح مواطني كابول للخطر".

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