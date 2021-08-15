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واشنطن: طلبنا من طالبان عدم دخول كابل حتى إجلاء رعايانا

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منظر عام للسفارة الأميركية في كابل (رويترز)
منظر عام للسفارة الأميركية في كابل (رويترز)

واشنطن: طلبنا من طالبان عدم دخول كابل حتى إجلاء رعايانا

السفارة الأميركية أوصت السفارات الأجنبية في كابل بالعمل بطاقم محدود من أماكن مناسبة

دبي – العربية.نت

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تتسارع الأحداث على الساحة الأفغانية مع اقتراب دخول طالبان إلى العاصمة كابل، حيث طلب مسؤول أميركي من الحركة عدم دخول المدينة حتى إجلاء الرعايا الأميركيين.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الأعضاء الأساسيين في البعثة الدبلوماسية الأميركية يعملون من مطار كابل، مشيراً إلى أن أقل من 50 من موظفي السفارة الأميركية سيبقون في كابل في الوقت الحالي، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد.

الداخلية الأفغانية: طالبان بدأت دخول كابل العرب والعالم الداخلية الأفغانية: طالبان بدأت دخول كابل

يأتي ذلك، في وقت أوصت فيه السفارة الأميركية السفارات الأجنبية في كابل بالعمل بطاقم محدود من أماكن مناسبة، في ظل استمرار المعارك وخطر اندلاع العنف في أية لحظة في العاصمة.

من جانبها، قالت الداخلية البريطانية إنها تعمل على إجلاء موظفيها ومواطنيها من كابل.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم، أن الحركة بدأت الدخول إلى العاصمة كابل من جميع الاتجاهات، فيما أعلنت طالبان في بيان عدم نيتها دخول كابل بالقوة.

السيطرة على جلال آباد

وكانت طالبان قد سيطرت، اليوم الأحد، على جلال آباد آخر المدن الرئيسية خارج العاصمة الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية، ما أدى إلى فصل العاصمة عن الشرق، حيث بدأت طائرات الهليكوبتر في الهبوط في السفارة الأميركية هناك.

في موازاة ذلك، بدأت الرحلات المكوكية السريعة بالقرب من السفارة، بعد ساعات قليلة، حيث شوهدت سيارات الدفع الرباعي الدبلوماسية وهي تغادر المنطقة المحيطة بالموقع، وفق وكالة "أسوشيتيد برس".

مطار كابل
مطار كابل

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أمس السبت، رفع عديد القوات الأميركية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان إلى 5 آلاف عنصر.

وحذر بايدن حركة طالبان الزاحفة إلى كابول من عرقلة هذه المهمة، متوعداً إياها بـ"رد عسكري أميركي سريع وقوي" إذا ما هاجمت مصالح أميركية.

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