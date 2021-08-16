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تحطم طائرة عسكرية أفغانية في أوزبكستان.. ونجاة الطيار

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طائرة عسكرية أفغانية - أرشيفية

تحطم طائرة عسكرية أفغانية في أوزبكستان.. ونجاة الطيار

دبي - العربية.نت

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أكدت وزارة الدفاع الأوزبكية، الاثنين، تحطم طائرة عسكرية أفغانية في جنوب أوزبكستان، أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، بهروم ذو الفقاروف: "وقع حادث تحطم الطائرة، بعد عبورها بشكل غير قانوني حدود أوزبكستان، والتحقيق جار".

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كما أضاف "لم يتم تسجيل وقوع أي ضحايا"، مبيناً أن الطيار قفز بمظلة ونجا لكنه ومصاب.

وتم تداول صور ومقاطع فيديو على الإنترنت تظهر أجزاء من الطائرة المحطمة التابعة لسلاح الجو الأفغاني.

صور من حادث تحطم الطائرة الأفغانية
صور من حادث تحطم الطائرة الأفغانية

يشار إلى أن الحادث وقع في منطقة شيرآباد بإقليم سورخانداريا بالتزامن مع سيطرة حركة طالبان على كابل وسقوط الحكومة الأفغانية.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما أسرعت الدول الغربية لإجلاء مواطنيها الاثنين.

وفر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل أملاً في مغادرة البلاد، هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في أيّار/مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوّات الأجنبيّة وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.

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