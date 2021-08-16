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روسيا: لن نستعجل الاعتراف بالسلطة الجديدة في أفغانستان

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Taliban fighters stand outside the Interior Ministry in Kabul, Afghanistan, August 16, 2021. (Reuters)
عناصر من حركة طالبان في كابل - 16 أغسطس 2021

روسيا: لن نستعجل الاعتراف بالسلطة الجديدة في أفغانستان

دبي - العربية.نت

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بعد سيطرة حركة طالبان على كابل وانهيار الحكومة الأفغانية، أعلنت الخارجية الروسية، الإثنين، أن موسكو لن تستعجل الاعتراف أو عدمه بالسلطة الجديدة، مؤكدة أن الأمر يعتمد على سلوكياتهم.

وقالت "لا يمكن الحديث حاليا عن استبعاد طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية وهذا الإجراء يجب أن يبدأ من قبل مجلس الأمن الدولي".

بريطانيا: الوقت غير مناسب للحديث عن اعتراف بسلطة طالبان العرب والعالم بريطانيا: الوقت غير مناسب للحديث عن اعتراف بسلطة طالبان

كما أوضحت أن السفير الروسي في كابول سيلتقي غدا الثلاثاء مع منسق طالبان لبحث أمن البعثة الدبلوماسية، مشيرة إلى أنه "سيتم إجلاء جزء من موظفي السفارة الروسية في أفغانستان".

مفاجأة غير متوقعة

بدوره، أكد موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف، الاثنين أن روسيا لا تخشى أن تصبح أفغانستان تشبه داعش، وقال إنه في السنوات الأخيرة لم يزود أحد حركة طالبان بالسلاح.

وتابع "روسيا ودول أخرى بالغت في تقدير القوات المسلحة لأفغانستان"، مؤكدا أن استيلاء طالبان على كابول كان "مفاجأة إلى حد ما".

جاء ذلك، فيما أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن الوقت غير مناسب الآن للحديث عن اعتراف بسلطة طالبان.

عناصر من حركة طالبان في كابل
عناصر من حركة طالبان في كابل

الاعتراف أحادياً

وكان رئيس الوزراء البريطاني طالب دول العالم، أمس الأحد، بعدم الاعتراف بطالبان أحاديا، مؤكدا السعي للحفاظ على المكاسب التي تحققت في أفغانستان.

كما دافع عن قرار واشنطن بتسريع الانسحاب من أفغانستان، مؤكدا أنه كان مبنيا على دلائل، داعيا إلى التعاون مع كافة الأطراف لضمان عدم الاعتراف بطالبان أحادي.

يشار إلى أنه في أسبوع ونيف، سيطرت حركة طالبان على جزء كبير من البلاد، وتؤكد أنها تريد "انتقالا سلميا" للسلطة في الأيام المقبلة بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.

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