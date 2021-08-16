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سفارة روسيا: أشرف غني فر من أفغانستان بأكياس من المال

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أشرف غني الرئيس الأفغاني
الرئيس الأفغاني أشرف غني

سفارة روسيا: أشرف غني فر من أفغانستان بأكياس من المال

دبي - العربية.نت

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بالتزامن مع سقوط كابل في يد حركة طالبان أمس الأحد، كشف مصدر في السفارة الروسية في كابل، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني فر من كابل، بسيارات مليئة بالمال، وما لم يتمكن من حمله معه بقي على مدرج الإقلاع بالمطار.

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وتحدث السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية الروسية نيكيتا ايشينكو، عن سقوط الحكومة الأفغانية، وقال إن أكثر ما يصور ذلك بدقة، هو كيف هرب غني من أفغانستان، مبيناً أن أربع سيارات كانت مكدسة بالمال، حاولوا إدخال قسم آخر من المال إلى طائرة هليكوبتر، لكنها لم تتسع لكل الأموال، ولذلك بقي بعضها على مدرج الإقلاع والهبوط في المطار، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

عبر طائرة مروحية

وكان نائب الرئيس السابق عبدالله عبدالله قد أكد في مقطع مصور نشره عبر فيسبوك أمس الأحد، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني غادر أفغانستان، وذلك في وقت بدأ فيه عناصر حركة طالبان بدخول أجزاء من العاصمة كابل.

من جانبها، أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأن الرئيس غادر القصر الرئاسي بكابل عبر طائرة مروحية.

وقال مسؤول كبير في الداخلية الأفغانية إن معلومة مغادرة الرئيس صحيحة، فيما شددت الرئاسة الأفغانية أنه لا يمكن الإفصاح عن تحركاته لأسباب أمنية.

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