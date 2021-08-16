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طالبان: ندعو العالم للمساهمة في تحقيق السلام بأفغانستان

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وزير داخلية طالبان محمد علي جان
وزير داخلية طالبان محمد علي جان

طالبان: ندعو العالم للمساهمة في تحقيق السلام بأفغانستان

دبي - العربية.نت

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بعد يوم من فرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وسيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، دعا المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية في حركة طالبان أحمد علي جان، في مقابلة مع العربية اليوم الاثنين، دول العالم للمساهمة في بناء وتعمير أفغانستان، لافتا إلى أن بلاده عانت لمدة 40 سنة من الويلات والدمار.

كما دعا علي جان دول العالم لتحقيق السلام في أفغانستان، وتابع "أناشد العالم أن يذلل العقبات في طريق سلام هذا البلد وأمنه".

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما أسرعت الدول الغربية لإجلاء مواطنيها الاثنين.

وفر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في أيّار/مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوّات الأجنبيّة وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.

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