طالبان تشترط مغادرة القوات الأجنبية وتتحدث عن توليها الحكم

عقب عودة طالبان للعاصمة الأفغانية بعد عقدين من إزاحتها عن السلطة، أعلن قائد بالحركة الاثنين أنه من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي طالبان الحكم.

وأبلغ القائد الذي طلب عدم نشر اسمه رويترز عبر الهاتف: "نريد مغادرة كل القوات الأجنبية قبل أن نشرع في إعادة هيكلة نظام الحكم".

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كما أضاف أن المسلحين يعيدون تنظيم صفوفهم من مختلف الأقاليم.

إلى ذلك أوضح أنه صدرت تعليمات لمقاتلي الحركة في كابل بعدم ترهيب المدنيين والسماح لهم باستئناف أنشطتهم العادية.

السيطرة على القصر الرئاسي

يذكر أن حركة طالبان كانت أعلنت انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابول الأحد مع رحيل القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة ومسارعة الدول الغربية لإجلاء مواطنيها الاثنين.

وفر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد مع دخول المسلحين المدينة قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابول أملاً في مغادرة البلاد.

يشار إلى أن طالبان احتاجت ما يزيد قليلاً عن أسبوع للسيطرة على البلاد في حملة خاطفة انتهت في كابول، بينما اختفت القوات الأفغانية.

موظفو السفارة الأميركية إلى المطار

إلى ذلك ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في وقت مبكر الاثنين أنه جرى نقل جميع موظفي السفارة الأميركية في كابول إلى المطار بمن فيهم السفير روس ويلسون وذلك انتظاراً لإجلائهم، لافتاً إلى أنه جرى إنزال العلم الأميركي من مجمع السفارة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر الأحد إن أكثر من 60 دولة أصدرت بياناً مشتركاً يشدد على ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.