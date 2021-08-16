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موسكو: طالبان تفرض "النظام" في أفغانستان

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عناصر من طالبان في كابل (رويترز)
عناصر من طالبان في كابل (رويترز)

موسكو: طالبان تفرض "النظام" في أفغانستان

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الخارجية الروسية الاثنين إن الوضع في كابل "يتّجه نحو الاستقرار" بعد سقوط العاصمة الأفغانية في قبضة طالبان في نهاية الأسبوع، وإن الحركة بدأت تفرض "النظام العام".

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بحسب روسيا التي من المقرر أن يلتقي سفيرها ممثلين عن طالبان الثلاثاء، تعهّدت الحركة "بضمان سلامة السكان"، فيما يسعى أفغان إلى مغادرة البلاد هربا من تشدد طالبان.

تتواصل مع طالبان

إلى هذا، أكدت موسكو في البيان أنها بدأت "التواصل مع ممثلين عن السلطات الجديدة".

وعلى عكس الدول الغربية التي سارعت لإجلاء دبلوماسييها من البلاد في خضم بسط حركة طالبان سيطرتها في نهاية الأسبوع، أعلنت روسيا أنها ستبقي سفارتها في كابل مفتوحة.

من مطار كابول أثناء تكدس الأفغانيين للخروج من البلاد - فرانس برس
من مطار كابول أثناء تكدس الأفغانيين للخروج من البلاد - فرانس برس

بدوره، صرّح السفير ديمتري جيرنوف لمحطة التلفزيون الروسية الرسمية "روسيا 24" بأن طالبان تتكفّل بأمن مقر سفارته.

"اعتراف بناء على الأفعال"

والاثنين صرّح المسؤول في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف لإذاعة "صدى موسكو" الرسمية بأن موسكو ستقرر الاعتراف بالسلطات الأفغانية الجديدة بناء على أفعالها.

وفي السنوات الأخيرة سُجّل تقارب بين طالبان وموسكو التي استضافت ممثلين عن الحركة مرات عدة آخرها الشهر الماضي.

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