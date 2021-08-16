.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قتلى بإطلاق نار في مطار كابل أثناء تفريق الحشود

  • الخط
Afghans crowd at the tarmac of the Kabul airport on August 16, 2021, to flee the country as the Taliban were in control of Afghanistan after President Ashraf Ghani fled the country and conceded the insurgents had won the 20-year war. (AFP)
مطار كابل (فرانس برس)

قتلى بإطلاق نار في مطار كابل أثناء تفريق الحشود

شهود تحدثوا لرويترز عن سقوط 5 قتلى على الأقل بسبب الفوضى

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم فى إطلاق نار صباح اليوم الإثنين، فى صالة الركاب بمطار كابول الدولي، حيث تدفق آلاف الأفغان الذين يخشون على حياتهم بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وأفاد شهود عيان بأنهم رأوا جثثا ملطخة بالدماء ملقاة على الأرض خارج مبنى الركاب، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

من جهة ثانية قال ثلاثة شهود لوكالة "رويترز" إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا أثناء الفوضى في المطار.

شاهد الهروب الجماعي بالطائرات رعباً "من وحشية" طالبان العرب والعالم شاهد الهروب الجماعي بالطائرات رعباً "من وحشية" طالبان

وتولى الجيش الأميركي مسؤولية الأمن في مطار كابول لتنفيذ الجسر الجوي الضخم للدبلوماسيين الأجانب والمواطنين بعد انهيار الحكومة الأفغانية أمس الأحد.

من جهته، قال مسؤول عسكري غربي إن مشاة البحرية الأميركية أطلقت طلقات تحذيرية في ساعة متأخرة من مساء الأحد عندما هرع مئات الأفغان الذين اخترقوا محيط المطار إلى متن طائرة نقل من طراز سي -17 متوقفة عن العمل.

إلغاء الرحلات التجارية

وكانت الرحلات التجارية قد ألغيت في مطار كابل بعد حالة من الخوف والهلع أصابت السكان، حيث تجمع آلاف الأفغان سعياً للهروب من بلدهم، وفق ما أعلنت سلطات المطار الاثنين.

وقالت السلطات في رسالة: "لن تكون هناك رحلات تجارية انطلاقاً من مطار حامد كرزاي، لمنع النهب. رجاءً لا تهرعوا إلى المطار".

كما، أظهرت مقاطع مصورة تسلق مواطنين أفغان سلم طائرة رابضة بمطار كابل اليوم، وسط حالة من الهلع والفوضى.

يشار إلى أن حركة طالبان كانت دخلت كابل وتسلمت رسمياً إدارة العاصمة الأفغانية خلال ساعات، بعد فرار قوات الأمن منها.

وأمرت الحركة مقاتليها بدخول كابل بدعوى "منع عمليات النهب"، مؤكدة تأمين مراكز الشرطة وجامعة كابل ووزارة التعليم، بعد خلو المراكز الأمنية من عناصرها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صور مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً صور مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً
فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما
الأكثر قراءة
رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات
جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله
5 جثث في غلاية زيت.. حادث مأساوي في مصر! 5 جثث في غلاية زيت.. حادث مأساوي في مصر!
مفاجأة.. كويكب من ذهب قد يجعل البشر أثرياء مفاجأة.. كويكب من ذهب قد يجعل البشر أثرياء
احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة
الرئيس غادر.. شاهد طالبان في القصر الرئاسي الأفغاني الرئيس غادر.. شاهد طالبان في القصر الرئاسي الأفغاني
قبل أن تذهب
انهيار القوات الأفغانية يهدي كنزًا من الأسلحة الأميركية لطالبان
انهيار القوات الأفغانية يهدي كنزًا من الأسلحة الأميركية لطالبان
اكتشف المزيد