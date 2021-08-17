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روسيا: لن نتعاون مع إرهابيين..وإشارات إيجابية تصدر من طالبان

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Russian Foreign Minister Sergei Lavrov gestures while speaking during a meeting with U.N. Special Envoy for Syria Geir Pedersen in Moscow, Russia July 22, 2021. Sergei Ilnitsky/Pool via REUTERS
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
أفغانستان وطالبان

روسيا: لن نتعاون مع إرهابيين..وإشارات إيجابية تصدر من طالبان

وزير الخارجية الروسي: الوضع في أفغانستان يحتاج للتعاون بين روسيا والغرب

دبي – العربية.نت

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أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن "الوضع بعد انسحاب الولايات المتحدة وحلف الناتو من أفغانستان ينهار"، مشدداً على أن هذا الوضع "يحتاج للتعاون بين روسيا والغرب".

كما وصف لافروف، خلال لقاء مع أساتذة نقلته وزارته إلكترونياً، تصريحات طالبان عن استعدادها لبحث الحكومة بمشاركة قوى أفغانية أخرى بـ"الإشارة الإيجابية". وتابع: "إعلان طالبان في كابل وإثباتها عمليا عن استعدادها لاحترام آراء الآخرين في رأيي إشارة إيجابية".

عناصر من طالبان في محيط مطكار كابل
عناصر من طالبان في محيط مطكار كابل

وقال إن روسيا تؤيد إطلاق "حوار وطني" في أفغانستان "بمشاركة جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية"، مضيفاً: "نرى بوادر أمل من جانب طالبان التي عبرت عن رغبتها في تشكيل حكومة مع قوى سياسية أخرى".

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كما قال وزير الخارجية الروسي إن "موسكو تدعو جميع القوى العرقية في أفغانستان الى الحوار".

واعتبر لافروف أن "الخطأ الرئيسي للغرب في أفغانستان هو محاولة فرض معاييره للديمقراطية"، مضيفاً أن "فرض بعض أشكال الحوكمة على أفغانستان من الخارج أمر غير مجد".

كما قال لافروف إن "روسيا لن تتعاون مع مجموعات إرهابية بحتة في أفغانستان"، موضحاً أن "طالبان لديها مكتباً سياسياً".

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