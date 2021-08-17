.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أنتظر الموت".. مصير مجهول لسياسية أفغانية لامعة

  • الخط
ظريفة غفاري

"أنتظر الموت".. مصير مجهول لسياسية أفغانية لامعة

"المرأة الناقدة المعروفة ذات النفوذ السياسي كانت نجت من 3 محاولات اغتيال"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من تمكن كبار مسؤولي الحكومة الأفغانية ومعهم شخصيات رئيسية في البلاد من الفرار مع الرئيس أشرف غني قبل أيام، إلا أن هناك مسؤولين آخرين أقل نفوذا لم ينجوا بأنفسهم بعد وصول حركة طالبان إلى العاصمة كابول.

صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد سوشيال ميديا صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد

فمع تدهورت الأوضاع الأمنية هناك، بقيت ظريفة غفاري البالغة من العمر 27 عاما، والتي تعرف بأنها أصغر امرأة تتولى منصب عمدة مدينة في تاريخ البلاد، بانتظار مصير مجهول يحدده لها عناصر الحركة، وذلك وفقاً لما نقله موقع "أي نيوز".

تنتظر الموت

فقد أعربت السياسية والناشطة الأفغانية، التي تولت منصب رئيسة بلدية ميدان شار في ولاية وردك، في تصريحات للموقع من شقتها في كابول عن خوفها الشديد من التطورات الأخيرة، مؤكدة أنها باتت اليوم تجلس بانتظار وصول عناصر الحركة لقتلها.

وأشارت إلى أنها لا تملك أي مكان للذهاب إليه مع عائلتها.

الجدير ذكره أن تلك المرأة الناقدة اللامعة ذات النفوذ السياسي، كانت نجت من 3 محاولات اغتيال، كان آخرها كان قبل 20 يوما من مقتل والدها اللواء عبد الواسع غفاري بالرصاص في 15 نوفمبر الماضي.

سقوط كابول

ودخلت حركة طالبان كابل، الأحد، وتسلمت رسمياً إدارة العاصمة الأفغانية خلال ساعات، بعد فرار قوات الأمن منها.

وأمرت الحركة مقاتليها بدخول كابل بدعوى "منع عمليات النهب"، مؤكدة تأمين مراكز الشرطة وجامعة كابل ووزارة التعليم، بعد خلو المراكز الأمنية من عناصرها.

فيما غادر الرئيس الأفغاني البلاد برفقة مستشار الأمن الوطني عبر طائرة مروحية ظهر الأحد، وأكد مسؤول كبير في الداخلية الأفغانية صحة الخبر، وشددت الرئاسة الأفغانية على أنه لا يمكن الإفصاح عن تحركات غني لأسباب أمنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماذا يجري؟.. تخريب متعمد للآلاف من صفحات ويكيبيديا ماذا يجري؟.. تخريب متعمد للآلاف من صفحات ويكيبيديا
صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد
الأكثر قراءة
حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً
فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما
السعودية.. هذه آلية الحضور خلال العام الدراسي الجديد السعودية.. هذه آلية الحضور خلال العام الدراسي الجديد
أين ستتجه عقارات مصر بعد وقف البيع قبل تنفيذ 30% من المشروع؟ أين ستتجه عقارات مصر بعد وقف البيع قبل تنفيذ 30% من المشروع؟
أصغر ملياردير في بريطانيا.. شاب من أصل عربي وهذه ثروته الخيالية أصغر ملياردير في بريطانيا.. شاب من أصل عربي وهذه ثروته الخيالية
بين الصورتين 46 عاما.. مشهد متكرر في فيتنام وأفغانستان بين الصورتين 46 عاما.. مشهد متكرر في فيتنام وأفغانستان
قبل أن تذهب
استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين في حرائق الجزائر
استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين في حرائق الجزائر
اكتشف المزيد