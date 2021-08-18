أفغانستان.. متظاهرون يتحدون طالبان في جلال آباد ومقتل شخصين

تظاهر العشرات في مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار، ضد حركة طالبان حاملين أعلام أفغانستان، فيما أفادت وكالة باجواك، أن طالبان قتلت اثنين من المتظاهرين خلال محاولتها تفريق الاحتجاجات عبر إطلاق النار.

من ناحية ثانية، قالت مصادر لقناة طلوع نيوز الأفغانية، إن السفارة الأفغانية في طاجيكستان، طلبت من الإنتربول، اعتقال الرئيس أشرف غني ومدير مكتبه ومستشار الأمن القومي بتهمة سرقة أموال عامة

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كما استبدلت السفارة الأفغانية صورة أشرف غني، بصورة نائبه أمر الله صالح، الذي قال في وقت سابق إنه ووفقا للدستور، فهو الرئيس المؤقت لأفغانستان، كما رفض تسليم السلطة لطالبان، ووصفها بالحركة الإرهابية.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير من طالبان قوله إن العالم سيرى بالتدريج كل قادة الحركة ولن يكون هناك تخف أو سرية، مثلما كان الوضع قبل 20 عاما. بحسب المسؤول الكبير الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن أعضاء الحركة سيشاركون في حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين لضمان الشعور بالأمان.. وأي شكوى يتقدم بها مدنيون ضد أي عضو من أعضاء الحركة سيتم التحقيق فيها سريعا.

كما أوضح المسؤول في طالبان أنه على أعضاء الحركة ألا يحتفلوا ليثبتوا تفوقهم، فالنصر ملك لأفغانستان على حد قوله، وأنه يجب على المدنيين أن يسلموا أسلحتهم وذخيرتهم.