.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإمارات: استقبلنا الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته لاعتبارات إنسانية

  • الخط
Afghan President Ashraf Ghani speaks during a joint press conference with Pakistan's Prime Minister Imran Khan (not pictured) at the Presidential Palace in Kabul on November 19, 2020.
الرئيس الأفغاني أشرف غني
أفغانستان وطالبان

الإمارات: استقبلنا الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته لاعتبارات إنسانية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته لاعتبارات إنسانية.

وكانت مصادر لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية قد قالت، إن السفارة الأفغانية في طاجيكستان، طلبت من الإنتربول، اعتقال الرئيس أشرف غني ومدير مكتبه ومستشار الأمن القومي بتهمة سرقة أموال عامة.

إزالة صورة أشرف غني من سفارة أفغانستان في طاجيكستان واستبدالها بصورة نائبه
إزالة صورة أشرف غني من سفارة أفغانستان في طاجيكستان واستبدالها بصورة نائبه

كما استبدلت السفارة الأفغانية صورة أشرف غني، بصورة نائبه أمر الله صالح، الذي قال في وقت سابق، إنه ووفقا للدستور، فهو الرئيس المؤقت لأفغانستان، كما رفض تسليم السلطة لطالبان، ووصفها بالحركة الإرهابية.

وبالتزامن مع سقوط كابل في يد حركة طالبان الأحد، كشف مصدر في السفارة الروسية في كابل، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني فر من كابل، بسيارات مليئة بالمال، وما لم يتمكن من حمله معه بقي على مدرج الإقلاع بالمطار.

وتحدث السكرتير الصحافي للبعثة الدبلوماسية الروسية نيكيتا ايشينكو، عن سقوط الحكومة الأفغانية، وقال إن أكثر ما يصور ذلك بدقة، هو كيف هرب غني من أفغانستان، مبيناً أن أربع سيارات كانت مكدسة بالمال، حاولت إدخال قسم آخر من المال إلى طائرة هليكوبتر، لكنها لم تتسع لكل الأموال، ولذلك بقي بعضها على مدرج الإقلاع والهبوط في المطار، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وفي وقت سابق، أكد أمر الله صالح، النائب الأول للرئيس الأفغاني، أنهم لم يفقدوا روح النضال "خلافا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي"، وأنهم يرون فرصا هائلة أمامهم لمقاومة طالبان.

قائد الجيش البريطاني: طالبان ربما تكون مختلفة هذه المرة العرب والعالم أفغانستان وطالبان قائد الجيش البريطاني: طالبان ربما تكون مختلفة هذه المرة

وشدد صالح على أنه "الرئيس الشرعي المؤقت"، بعد هروب الرئيس أشرف غني من أفغانستان عقب سيطرة طالبان على البلاد.

وكتب نائب الرئيس الأفغاني على حسابه في "تويتر" يقول: إنه طبقا لدستور أفغانستان "في حالة غياب أو هروب أو استقالة أو وفاة الرئيس، يصبح نائب الرئيس هو الرئيس المؤقت للبلاد".

وأفاد أمر الله صالح بأنه يوجد "حاليا داخل أفغانستان وأنا الرئيس الشرعي المؤقت. كما أنني أتواصل مع جميع القادة لتأمين دعمهم وتوافقهم".

كما دعا نائب الرئيس الأفغاني مواطني بلاده إلى "الانضمام إلى المقاومة"، والتأكيد للعالم بأن أفغانستان ليست مثل فيتنام، مشيرا إلى ضرورة أن يثبت الأفغان أن بلادهم ليست فيتنام "وأن طالبان لا تشبه الفيتكونغ".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل تعاني من هل تعاني من "كوفيد طويل الأمد" أم فيروس آخر؟ دراسة توضح..
فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم
الأكثر قراءة
سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة
شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية
تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا! تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا!
الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية
قبل أن تذهب
واشنطن بوست تكشف أسباب انهيار القوات الأفغانية أمام طالبان
واشنطن بوست تكشف أسباب انهيار القوات الأفغانية أمام طالبان
اكتشف المزيد