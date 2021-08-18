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قائد الجيش البريطاني: طالبان ربما تكون مختلفة هذه المرة

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Taliban fighters on a pick-up truck move around a market area, flocked with local Afghan people at the Kote Sangi area of Kabul on August 17, 2021. (Hoshang Hashimi/AFP)
عناصر من طالبان في كابل
أفغانستان وطالبان

قائد الجيش البريطاني: طالبان ربما تكون مختلفة هذه المرة

قادة الحركة سيُظهرون أنفسهم للعالم، على النقيض مما حدث خلال العشرين عاما الماضية حين كان معظم قادتها متخفين لا يظهرون في العلن

لندن - رويترز

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قال قائد الجيش البريطاني، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي أن يعطي العالم حركة طالبان متسعا لتشكيل حكومة جديدة في أفغانستان وربما يكتشف بعدها أن المتمردين الذين تعامل معهم طيلة عقود على أنهم متشددون قد أصبحوا أكثر عقلانية.

وقال مسؤول من طالبان إن قادة الحركة سيُظهرون أنفسهم للعالم، على النقيض مما حدث خلال العشرين عاما الماضية، حين كان معظم قادتها متخفين لا يظهرون في العلن.

وقال قائد أركان الدفاع البريطاني نيك كارتر إنه على اتصال مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، مضيفا أن كرزاي يجتمع مع طالبان اليوم.

الجنرال نيك كارتر
الجنرال نيك كارتر

وأضاف كارتر، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: "علينا أن نتحلى بالصبر، وعلينا أن نمسك أعصابنا وأن نمنحهم فرصة لتشكيل حكومة وأن نعطيهم متسعا لإظهار إمكاناتهم.. ربما كانت طالبان هذه مختلفة عن طالبان التسعينات التي يتذكرها الناس".

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ومضى قائلا: "ربما نفاجأ - إن أعطيناهم مساحة - أن طالبان هذه أكثر عقلانية، لكن ما يجب علينا أن نتذكره جيدا أنها ليست منظمة متجانسة.. طالبان مجموعة من شخصيات قبلية متباينة جاءت من كل أطياف الريف الأفغاني".

وتابع: "ربما كانت هذه طالبان الأكثر تعقلا.. أنها أقل قمعية. وإذا نظرنا للطريقة التي تحكم بها كابول في الوقت الراهن، فسنجد مؤشرات على أنها أكثر عقلانية".

غير أن بعض قدامى المحاربين البريطانيين يساورهم الشك.

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