مسؤول غربي: أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني تم إجلاؤهم من كابل

أفاد مسؤول أمني غربي، الأربعاء، بأن أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني تم إجلاؤهم حتى الآن على متن رحلات جوية عسكرية خارج كابل.

وأضاف المسؤول أنه لم يتضح بعد متى ستستأنف الرحلات المدنية الجوية من كابل.

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وكان مسؤول في البيت الأبيض أعلن، الثلاثاء، أن الجيش الأميركي أجلى من أفغانستان لغاية اليوم أكثر من 3200 شخص، من بينهم 1100 شخص تم إجلاؤهم يوم الثلاثاء وحده.

وقال المسؤول "اليوم، أجلت الرحلات الجوية الأميركية ما يقرب من 1100 شخص هم مواطنون أميركيون ومقيمون دائمون في الولايات المتحدة وعائلاتهم، وذلك على متن 13 رحلة جوية".

وأضاف "الآن بعد أن أرسينا هذا التدفّق، نتوقّع أن تتصاعد هذه الأرقام".

وأوضح أنه بالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص الـ3200، هناك حوالي ألفا لاجئ أفغاني جرى إجلاؤهم إلى الولايات المتّحدة حيث سيُقيمون بصورة دائمة.