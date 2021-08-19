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أردوغان: سنتواصل مع حكومة طالبان إن استدعى الأمر

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رجب طيب أردوغان (أرشيفية من رويترز)

أردوغان: سنتواصل مع حكومة طالبان إن استدعى الأمر

دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده ستتواصل مع الحكومة التي ستشكلها حركة طالبان في أفغانستان "إن استدعى الأمر" ذلك.

وقال في تصريحات صحافية "غايتنا الأساسية تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، ولأجل ذلك سنتواصل مع الحكومة التي ستشكلها طالبان".

تركيا: نجري مباحثات مع كل الأطراف الأفغانية بما فيها طالبان العرب والعالم أفغانستان وطالبان تركيا: نجري مباحثات مع كل الأطراف الأفغانية بما فيها طالبان

وكانت تركيا اعتبرت الثلاثاء، الرسائل التي وجهتها حركة طالبان منذ سيطرتها على السلطة في كابول "إيجابية"، وأعلنت أنها تنوي إجراء مباحثات مع الحركة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان "نرحب بالرسائل التي وجهتها الحركة حتى الآن سواء إلى الأجانب والبعثات الدبلوماسية أو إلى شعبها أيضا. نأمل أن تُترجم ذلك في أفعالها".

كما أضاف "نستمر بالتحاور مع كل الأطراف في أفغانستان ومن بينهم حركة طالبان".

أحد عناصر طالبان في كابل
أحد عناصر طالبان في كابل

مساعدة طالبان عسكرياً وفنياً

يشار إلى أن تركيا كانت كررت أمس الأربعاء، استعدادها لمساعدة "طالبان" عسكرياً وفنياً في إدارة مطار كابل، كما نفت تخليها عن سعيها لتشغيل المطار الدولي.

وتحاول أنقرة إقناع الحركة بالسماح لها بإدارة مطار حامد كرزاي، الذي يعد أكبر مطار في أفغانستان ويقع في عاصمتها.

وقد ساهم مئات الجنود الأتراك بالفعل في ضبط الأمن في المطار الدولي خلال الفوضى التي شهدها قبل أيام على خلفية محاولة آلاف الأفغان الفرار من البلاد عبر طائرات الإجلاء الأميركية والأوروبية.

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