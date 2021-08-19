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إعلام إيراني: شحنة وقود إيران للبنان اشتراها رجال أعمال شيعة

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حزب‌ الله لبنان
عناصر حزب الله

إعلام إيراني: شحنة وقود إيران للبنان اشتراها رجال أعمال شيعة

دبي - العربية.نت

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان تم شراؤها بالكامل من رجال أعمال شيعة.

كان حزب الله أعلن في وقت سابق اليوم أن سفينة انطلقت من إيران محملة بالوقود نحو لبنان، فقد قال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في كلمة: "سفينتنا الأولى ستنطلق خلال ساعات من إيران محملة بمواد المازوت وستتبعها سفن أخرى".

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"أرض لبنانية"

وفيما يشبه التحذير إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، قال "السفينة ستكون أرضا لبنانية بمجرد إبحارها"، ما يشي باحتمال تصعيد عسكري، في وقت يشهد لبنان إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والمعيشية منذ عقود عدة.

كما زعم في خطاب بثه تلفزيون "المنار" التابع لحزبه الممول إيرانيا، بمناسبة يوم عاشوراء "ستصل هذه السفينة والسفن الأخرى بخير وسلام".

"مفتعلة"

إلى ذلك، اعتبر أن أزمة المحروقات "مفتعلة"، قائلا "لو أن الدولة تدخلت بقرار شجاع كما حصل خلال الأيام الماضية منذ بداية الأزمة لما رأينا طوابير الذل".

يأتي خطاب نصر الله في ظل حرب سفن بين إيران وإسرائيل، أطلت برأسها منذ أشهر. فيما لا يحتمل لبنان أي تصعيد عسكري في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية كارثية.

وتعاني البلاد منذ أشهر نقصا حادا في الوقود أثر على عمل عدة قطاعات حيوية، فيما نشط تجار السوق السوداء والمهربون على مستوى واسع في كل أنحاء البلاد، طمعا ببيعها بأسعار أعلى بكثير من السعر الرسمي، أو تهريبها إلى سوريا.

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