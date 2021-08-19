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انتفاضة العلم مستمرة.. رصاص طالبان يخترق مسيرة

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تظاهرات ضد طالبان في جلال أباد 18-8-2021 (رويترز)

انتفاضة العلم مستمرة.. رصاص طالبان يخترق مسيرة

دبي- العربية.نت

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تستمر بعض المسيرات في أفغانستان، وسط جو من القلق والخوف الذي خيم على البلاد، منذ سيطرة حركة طالبان، ودخولها العاصمة يوم الأحد الماضي.

فبمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف اليوم الخميس، رفع عدد من المواطنين الأفغان المعارضين للحركة، العلم الوطني، خلال مسيرة في مدينة أسد آباد، عاصمة إقليم كونار الواقع في شرق البلاد.

فيما أكد شاهد عيان أن عدة أشخاص لقوا حتفهم في المدينة الأفغانية المذكورة، بعدما أطلق مقاتلو طالبان النار على أشخاص يلوحون بالعلم.

كما أضاف الشاهد، ويدعى محمد سالم، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أنه لم يتضح إن كان الضحايا سقطوا جراء إطلاق النار أم التدافع الذي أعقب ذلك.

قمع ورصاص

أتت تلك المسيرة بعد احتجاجات أخرى أمس الأربعاء في مدن مختلفة، لا سيما في جلال أباد شرقي البلاد، حيث جوبهت بالقمع وإطلاق الرصاص، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.

العلم الأفغاني في كابل (أرشيفية- رويترز)
العلم الأفغاني في كابل (أرشيفية- رويترز)

غير أن عناصر طالبان لم يعترفوا بقمعهم العنيف للاحتجاجات أمس الأربعاء في جلال أباد، حيث عمد المحتجون إلى إنزال علم طالبان واستبداله بعلم أفغانستان ثلاثي الألوان.

وفيما تستمر حالة القلق في البلاد، حثت الحركة الناس على العودة إلى العمل، إلا أن معظم الموظفين والمسؤولين الحكوميين ظلوا مختبئين في منازلهم، بينما حاول بعضهم الفرار من البلاد.

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