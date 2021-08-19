روسيا: رفع طالبان من قائمة الإرهاب يتوقف على أفعالها

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، أن رفع حركة طالبان من قائمة الإرهاب يتوقف على "أفعالها وخطوات محددة".

وقالت في تصريحات لإذاعة محلية "هذه مسألة تنشأ من تصرفات وخطوات وسياسة محددة، لا يتم حلها من الناحية النظرية، ولكن تنشأ بالممارسة".

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كما أوضحت أن كلا من مبعوث الرئيس الروسي زامير كابولوف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدث في هذا الشأن، مؤكد أن كل شيء سيقاس على أساس أفعال حقيقية".

وكانت موسكو أكدت الاثنين، في بيان أنها بدأت "التواصل مع ممثلين عن السلطات الجديدة"، مبينة أن الوضع في كابل "يتّجه نحو الاستقرار".

علاقات منذ سنوات

وأبقت موسكو على تمثيلها الدبلوماسي في أفغانستان، في وقت يغادر فيه الغربيون هذا البلد في ظلّ سيطرة طالبان ومخاوف تثير القلق على مستقبل البلاد. وعلى الرّغم من أنّها تعتبر طالبان منظمة إرهابية محظورة، إلا أنّ روسيا تقيم منذ سنوات علاقات مع الحركة وقد استقبلت مبعوثيها في مناسبات عديدة.

يشار إلى أن حركة طالبان سيطرت الأحد الماضي على أفغانستان، بعد فرار الرئيس أشرف غني، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في أيّار/مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوّات الأجنبيّة وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.